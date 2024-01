Ni Junts frena la independencia de Usansolo aunque decaiga el decreto que posibilitó su creación como municipio

El Gobierno de España aprobó por decreto tres paquetes de medidas y la decisión de Junts de no votar a favor de su convalidación en el Congreso de los Diputados puede hacer que decaigan. Quedan en el aire los descuentos en el transporte público, otras medidas económicas, la reforma de la reforma laboral concedida al PNV a cambio de la investidura para dar prevalencia a los convenios vascos sobre los estatales... y la autorización final para la independencia plena de Usansolo como municipio separado de Galdakao. En la ventana de apenas unas semanas en que han estado en vigor estos decretos, que incluían una disposición que facultaba la segregación de localidades de más de 4.000 habitantes cuando el tope anterior estaba en 5.000, el nuevo pueblo se registró como tal y se constituyó oficialmente tras años en un laberinto jurídico. ¿Cambiará ahora la situación? ¿Hay posibilidad de vuelta atrás?

Agustín Aizpuru, el 'alcalde' de Usansolo –técnicamente el presidente de la gestora, hasta que haya elecciones–, admite que es “una situación extraña” pero recalca que no tienen “preocupación”. “Entendemos que el decreto ha estado vigente y mientras lo ha estado hemos registrado Usansolo en el registro de entidades locales. Aunque lo echasen para atrás, no nos afecta. A Usansolo no le debería afectar en ningún sentido. Eso es lo que nos trasladan nuestros jurídicos”, garantiza por teléfono el representante de la plataforma Usansolo Herria (UH).

La Abogacía del Estado recibió la orden también en ese período de vigencia de retirar el recurso contra la constitución de Usansolo. Habían acudido a los tribunales en aplicación de la normativa anterior, que impedía la segregación de zonas con menos de 5.000 habitantes, aunque en Bizkaia se tramitó al calor de una norma foral que lo permite con 2.000. Fuentes judiciales indican que el Estado pidió el desistimiento, pero que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no lo ha tramitado aún.

Técnicamente, es posible que el tribunal decida dar continuidad al pleito y que lo haga, además, apoyado por la nueva ausencia de regulación estatal. Sin embargo, estas fuentes recalcan que es algo altamente inusual en los tribunales dado que el demandante ha afirmado ya que no ve base legal. En la sala se encuentra el magistrado Luis Garrido, que ha adquirido notoriedad en los últimos años con pronunciamientos controvertidos sobre la COVID-19 u otras materias, aunque no es el presidente.

Fuentes del Gobierno central indican que existen algunos precedentes que permiten que Usansolo sea optimista. Hay una decena de municipios, en su mayoría pedanías andaluzas, que se independizaron al filo de la entrada en vigor de la normativa de 5.000 habitantes y que, aunque no la cumplían, fueron inscritos ya que iniciaron los trámites con anterioridad. Por el contrario, en Euskadi está también el caso de Ezkio/Itsaso. La pequeña localidad de Gipuzkoa conocida por tener la única estación de AVE (sin trenes) construida en Euskadi se separó en dos, Ezkio e Itsaso, pero finalmente los tribunales revirtieron la decisión política.