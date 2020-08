La pandemia deja casi otros 400 casos en Euskadi y Urkullu llama a la "responsabilidad" en los hábitos sociales

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha informado de que se han detectado otros 390 casos positivos de COVID-19 en Euskadi, lo que supone una ligera bajada respecto al pico de este viernes tanto en el total de positivos (428 casos) como en cuanto a porcentaje de pruebas realizadas (6,8% para un total de 5.685 PCR realizadas). Los datos, sin embargo, siguen siendo muy preocupantes, ya que los casi cuatro centenares de casos duplican la media de los últimos 14 días (200 casos).

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en Euskadi

Saber más

Por territorios, la gran mayoría de los positivos se han detectado en Bizkaia, 268 de los 390. Así está ocurriendo también en las últimas jornadas. En Álava se registra un incremento y marca 61 nuevos infectados, mientras que en Gipuzkoa hay 57 contagios. Además, cuatro personas residentes fuera de Euskadi han sido diagnosticadas aquí. Se pueden leer más datos sobre la evolución de la pandemia en el especial interactivo de elDiario.es/Euskadi.

El fuerte recorte de información de Osakidetza durante los fines de semana limita a estos pocos datos el análisis de la pandemia a pesar de que Euskadi, en palabras de la consejera de Salud, Nekane Murga, vive un momento crítico, una "segunda ola" que en pocos días podría notarse ya de manera clara en un incremento de hospitalizaciones y fallecimientos. De hecho, tanto este sábado como este domingo serán días de un alta actividad en el rastreo de casos debido a que hay en marcha varios programas de test masivos en los tres territorios.

En Álava, el hospital de Txagorritxu ha iniciado la revisión de las personas relacionadas con el foco del restaurante Xixilu, ubicado en el centro de Vitoria y en el que cuatro trabajadores habrían dado positivo. Sin salir de Vitoria, en el Casco Viejo se hacen pruebas a los clientes de una discoteca, la Kilimanjaro. Además, en la cercana Salvatierra-Agurain se ha activado un protocolo similar por dos casos en el bar Kokolo. Osakidetza no ha dado cifras de posibles afectados en ninguno de los dos casos. En Bizkaia, sí ha indicado que en el ambulatorio de Galdakao ha comenzado el cribado por los casos en el bar Muguru. El sábado se harán 420 PCR. En cuanto a Gipuzkoa, el principal foco es el del bar Ramontxu Berri. Este viernes se hicieron ya 683 test que han hallado tres positivos. Otras 603 pruebas se harán este sábado.

En visto de la situación epidemiológica que vive Euskadi, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha enviado un mensaje a la sociedad. Lamenta la "percepción generalizada" de que hay menos riesgo ahora una vez finalizado el estado de alarma -Urkullu, por cierto, levantó un mes antes la "emergencia sanitaria" y su Gobierno no creyó conveniente el confinamiento- y pide "responsabilidad" y hacer "todo lo posible" para no volver a los oscuros meses con los hospitales y las residencias patas arriba. No concreta posibles medidas pero sí deja caer que "la medida hoy todavía no adoptada en el Estado español de manera generalizada y que sí lo es en algunos países [...] es el toque de queda de una hora determinada de la noche a una hora determinada de la mañana". "¿Qué nos está sucediendo para que tras los continuos mensajes graves de la consejera de Salud [...] sigamos asistiendo a la práctica de hábitos y comportamientos como si no hubiera existido el período del 13 de marzo -y anterior- al 18 de junio?", se pregunta Urkullu.