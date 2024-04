Pasa a disposición judicial el detenido por rociar con spray pimienta a Pradales

El detenido este martes en Barakaldo (Bizkaia) por rociar en la cara con spray pimienta al candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha pasado a primeras horas de esta mañana a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad. Los hechos ocurrieron cuando Pradales había finalizado un mitin y se dirigía a participar en un debate electoral en ETB, en el que finalmente pudo tomar parte tras ser atendido en el hospital de Cruces.Seguridad ha precisado que, una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido, de 49 años de edad, ha sido trasladado este miércoles a primeras horas de esta mañana hasta dependencias del juzgado de guardia de Barakaldo.

El presunto agresor, de 49 años, fue reducido al momento por la Ertzaintza tras rociar con spray pimienta el rostro de Pradales y de un voluntario que le acompañaba, causando a ambos lesiones en ojos y rostro. El hombre fue detenido bajo la acusación de un delito de lesiones. El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, fue atendido en el hospital de Cruces por un eritema cutáneo pipalpebral, una hiperemia mixta y una queratitis. Este miércoles, ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido y ha señalado que no cree que hubiera “un móvil político” detrás de los hechos. En una entrevista concedida a RTVE, recogida por Europa Press, el candidato jeltzale ha asegurado que afronta estos últimos días de campaña, antes de las elecciones vascas de este domingo, “muy animado” con independencia del “susto de ayer”, que le ha dejado con “bastante dolor” en el ojo izquierdo, si bien se encuentra “algo mejor”.

El incidente se produjo en la tarde de este martes en la localidad vizcaína de Barakaldo, donde Pradales acababa de intervenir en un acto electoral y se dirigía hacia el coche en el que se iba a desplazar a un debate en televisión. Un hombre de 49 años fue detenido por estos hechos por la Ertzaintza, bajo la acusación de un delito de lesiones. Según ha relatado Pradales, entonces le abordó una persona que no conocía y le “balbuceó algo” que no entendió, tras lo que se acercó para “intentar entender qué es lo que quería decir”, momento en que le roció con un spray pimienta en el ojo izquierdo inicialmente y, cuando intentó retirarse, en la otra parte de la cara. El ataque hizo que perdiera “absolutamente la visión”, por lo que le trasladaron en un coche al hospital de Cruces para ser atendido.

Pradales espera que el incidente se quede en “un susto muy desagradable y con un poco de dolor en el ojo” durante estos próximos días y ha asegurado que no cree que “hubiera un móvil político”, aunque no tiene “mucha información” y fue “todo muy rápido”, y será el atestado de la Ertzaintza, ante la que presentó denuncia, “el que clarifique lo que ha pasado”. El candidato jeltzale ha agradecido la “cercanía y apoyo” que ha recibido tras el ataque no sólo a los líderes de los partidos políticos, sino también a “muchísimas personas” que hicieron llegar sus mensajes de solidaridad. Asimismo, ha manifestado que afronta estos últimos días de campaña “muy animado, independientemente de lo que ocurrió ayer”, porque nota que hay “una pulsión cada vez electoral más importante en la calle”.