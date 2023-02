El PNV se defiende en Álava del 'caso De Miguel' con ETA y con la corrupción del PP

El PNV de Álava ha despejado este miércoles las críticas de EH Bildu por los delitos probados en el 'caso De Miguel' afirmando que no ha habido peor corrupción que la de ETA, que además de asesinatos incluyó también robos o extorsión. La portavoz en las Juntas Generales, Izaskun Moyua, ha admitido que en el partido “conocen” a los condenados pero ha replicado que en la coalición abertzale también “conocen” a otro tipo de presos y ha ironizado que Arnaldo Otegi, con su trayectoria, no puede alardear de “cero casos”. Precisamente el principal condenado, Alfredo de Miguel, simuló una amenaza de ETA que no era real para tratar de justificar movimientos económicos opacos.

Urkullu promete que despedirá a De Miguel del Gobierno en cuanto la sentencia de corrupción sea firme

Más

Los 'jeltzales' también han tenido un encontronazo con el PP, igualmente beligerante con el “nacionalismo de amiguetes”. A juicio de Iñaki Oyarzábal, la falta de contundencia ante las prácticas irregulares ha hecho que se haya pasado a un “caso PNV”. Moyua ha pedido que no se confunda la “educación” o el tono suave con “debilidad” y ha recordado casos de corrupción de los 'populares' en otras latitudes. Oyarzábal ha replicado que si él hubiese querido “medrar” en política se habría metido en el PNV y ha dado a entender que jamás se afiliaría a su partido en Valencia, uno de los epicentros de corrupción. En todo caso, ha minimizado la condena por el 'caso Gürtel' que supuso la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa.

El tenso pleno se ha saldado sin ningún acuerdo ni medida contra la corrupción en el Parlamento foral. Eva López de Arroiabe, de EH Bildu, había recordado que De Miguel operaba en el mismo edificio en que se ha producido el debate, en referencia a cuando le pidió una comisión de 100.000 euros a la empresaria Ainhoa Alberdi desde su despacho de la Diputación. Entre las propuestas rechazadas, la de crear una Fiscalía anticorrupción. Ha insistido el PNV en que ya hay numerosos organismos en Euskadi, entre los que ha citado la Fiscalía ordinaria. Ni siquiera los socios del PNV, los socialistas, se han alineado con ellos esta vez para acordar un texto común.

Los nacionalistas habían registrado como posible resolución una para “reivindicar la política como ejercicio democrático basado en la representación legitima de la sociedad para la defensa del bien común y el interés general” y de “condena contundente” de “cualquier tipo de corrupción y/o comportamiento éticamente reprobable que alteren la igualdad de oportunidades y persigan el uso ilícito e inadecuado de recursos públicos para fines privados”, sin menciones concretas al 'caso De Miguel'. El PSE-EE sí quería que figurase el nombre del caso y una “reprobación” a los excargos “del PNV”.