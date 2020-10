El PNV inicia su proceso de renovación interna que acabará previsiblemente con un nuevo mandato de Andoni Ortuzar al frente del EBB

El proceso electoral interno del PNV arranca este lunes para renovar su ejecutiva, en la que se prevé que el actual presidente Andoni Ortuzar siga al frente otros cuatro años. Todo ello quedó pospuesto a principios de año por la pandemia y ahora, si no hay novedades, culminará los días 12 y 13 de diciembre con la celebración de la asamblea general del partido.

La renovación del Euzkadi Buru Batzar (EBB) y de sus cinco consejos territoriales (ABB, BBB, GBB, NBB e IBB), en la que pueden participar todos los afiliados 'jeltzales' en un modelo de doble vuelta, se inicia con la remisión de la documentación a las organizaciones municipales y extraterritoriales, informa Europa Press.

La primera vuelta se celebrará entre los días 12 y 25 de octubre, y en ella cada organización municipal propondrá un candidato o candidata a la presidencia del EBB y los aspirantes a burukide. En la segunda vuelta, que se celebrará del 2 al 18 de noviembre, las organizaciones municipales deberán elegir un candidato o candidata a presidir el EBB y ocho burukides, de entre todos aquellos que, en primera vuelta, hayan sido propuestos por al menos tres organizaciones municipales.

Los días 27 y 28 de noviembre deberán celebrarse las asambleas territoriales, y de cada una de ellas saldrá un candidato o candidata a la presidencia del EBB y ocho aspirantes a burukide. Finalmente, será la asamblea nacional, en el marco de la asamblea general, la encargada de elegir al presidente o presidenta y a ocho burukides del EBB de entre aquellos candidatos y candidatas propuestos por las Asambleas Territoriales. El proceso para la renovación de los cinco órganos locales de Bizkaia, Gipuzkoa, Álava, Navarra e Iparralde, discurrirá en paralelo con el del EBB. No obstante, las asambleas que proclamarán presidentes o presidentas y burukides del Araba Buru Batzar (ABB), Bizkai Buru Batzar (BBB), Gipuzko Buru Batzar (GBB), Ipar Buru Batzar (IBB) y Napar Buru Batzar (NBB) deberán celebrarse en una fecha diferente a la de la asamblea general.

Esta misma semana el propio Andoni Ortuzar ha destacado que "probablemente, no haya un partido que tenga un procedimiento tan abierto" como el de su formación, ya que, con que tres organizaciones municipales de más de 200 que existen propongan a un candidato a presidir el EBB, ese aspirante optaría a la presidencia. En todo caso, ha admitido que esa situación, con varios candidatos, "se suele ver venir y normalmente responde a periodos de conflictividad dentro de los partidos", algo que ahora mismo no se produce en el PNV.

La celebración del proceso electoral interno del PNV y el lugar en el que se pueda celebrar la Asamblea General se verán condicionados por la pandemia del coronavirus. La COVID-19 ya obligó a aplazar la renovación de los órganos de dirección del PNV, que estaba previsto que culminara este pasado verano. "Va ser un proceso muy especial y muy raro", admitió Ortuzar, que explicó que llevan un tiempo sin "actividad ordinaria" de partido, con bastantes batzokis cerrados, con dificultades para juntarse, porque las salas no cumplen los aforos, etc". Por ello, señaló que los procedimientos tendrán que ser "más especiales" que en anteriores ocasiones, aunque "respetando el sentido de las asambleas". "Confío en que la gente se anime a participar y, sobre todo, se anime a proponer, porque también llevamos la posibilidad de cambios en los estatutos, etc. Es un proceso que hacemos cada cuatro años de puesta a punto del partido", concluyó.