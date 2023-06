PNV y PSE-EE muestran sus cartas y adelantan un apoyo de investidura del PP en Gipuzkoa

PNV y PSE-EE han mostrado sus cartas y, desde el mismo inicio de la legislatura en Gipuzkoa con la sesión constitutiva de las Juntas Generales, el Parlamento foral, han adelantado que el escenario más probable es que habrá un Gobierno de coalición entre ambos con el apoyo externo del PP a pesar de que las elecciones las ganó con rotundidad la candidata de EH Bildu, Maddalen Iriarte. En la votación para la elección de la presidencia de la Cámara, el aspirante del PNV, Xabier Ezeizabarrena, ha sumado los 27 votos de nacionalistas, socialistas y 'populares' y ha superado a Zelai Amenabarro de EH Bildu, que ha sumado los no suficientes apoyos propios y los de la coalición de izquierdas Elkarrekin.

Aunque el sistema permitía varias vueltas en caso de que no hubiese mayorías absolutas, no ha sido necesario exprimir el reglamento. El PP ha exhibido desde el inicio que, con tres escaños, es el fiel de la balanza y que será decisivo en la inminente investidura de Eider Mendoza. EH Bildu lleva varios días criticando que PNV y PSE-EE estén intentando salvar el poder con acuerdos con el PP. En el plano municipal, los 'populares' ya fueron decisivos en Durango a favor del PNV o en Vitoria a favor de los socialistas. Oficialmente, no hay pacto alguno pero el PP ya recalcó que iba a permitir “gratis et amore” cualquier alternativa a que la izquierda abertzale liderase instituciones. Ezeizabarrena, nacido en Madrid en 1970, ya fue el presidente en la última legislatura y tiene una larga trayectoria en la política guipuzcoana.

En todo caso, el PNV sí ofreció a EH Bildu un acuerdo exclusivamente para la Mesa en el que aceptaba darle la presidencia pero en el que no quedaba excluido el PP. Los abertzales optaron por rechazarlo y criticarlo, aunque los nacionalistas replicaron que no es algo diferente a lo ocurrido en legislaturas anteriores, con todos los grupos presentes en el órgano de Gobierno. En el caso guipuzcoano, tras varias legislaturas con un solo escaño, el PP ha pasado a tener tres, incluso más que Elkarrekin, que tiene dos. Su nuevo líder es Mikel Lezama, que se ha expresado íntegramente en euskera. De este modo, el bipartito que ha gobernado ocho años (PNV y PSE-EE) suma 24 escaños, los mismos que el bloque de izquierdas (EH Bildu y Elkarrekin). En su recobrado protagonismo, uno de los junteros del PP, Jorge Mota, ha sido el presidente de la mesa de edad que ha dado inicio a la legislatura y entrará también en la Mesa.

La mayoría política de PNV, PSE-EE y PP en Gipuzkoa se ha aplicado también en la elección de las vicepresidencias. El exalcalde de Lasarte-Oria por el PSE-EE, Jesús Zaballos, ha resultado elegido vicepresidente primero con los mismos 27 votos frente a otra candidata de EH Bildu, Estitxu Elduaien, que será vicepresidenta segunda. Completan la mesa Mariví Eizagirre de Elkarrekin y el propio Mota como secretarios. Socialistas y nacionalistas han votado también a favor de Mota.

En sus primeras palabras, Ezeizabarrena ha aseverado que es un “honor” ocupar el cargo en la duodécima legislatura también. Ha ironizado que no se puede predecir el futuro y ha recordado que hace cuatro años, cuando fue elegido por vez primera, nadie pudo aventurar que llegaría un virus, confinamientos y otras consecuencias. A Ezeizabarrena no le ha pillado por sorpresa el apoyo del PP, ya que llevaba preparado el discurso, mayoritariamente realizado en euskera y en el que ha preferido “Euskal Herria” a “Euskadi”. Ha mencionado como preocupante la abstención del 40% en las forales de Gipuzkoa y ha apelado al “diálogo” y a la “cultura de acuerdos” entre partidos. Ya en castellano, ha enfatizado el “importante” rol de las Juntas Generales en áreas como fiscalidad, medio ambiente o carreteras.