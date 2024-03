El PNV suma al lehendakari Ibarretxe a la campaña de Pradales hacia Ajuria Enea

El candidato del PNV de cara a las elecciones vascas del 21 de abril, Imanol Pradales, ha sumado al lehendakari entre 1999 y 2009, Juan José Ibarretxe, a su campaña. Retirado de la primera línea política y presidente del 'lobby' Agirre Lehendakaria Center desde hace más de una década, ha estado presente en un acto en Donostia y ha insistido en “la importancia que tiene el desarrollo humano sostenible para el futuro de Euskadi”. “Si transformamos el sistema de cuidados, transformamos la sociedad”, ha declarado también, según ha recogido la formación nacionalista.

¿E Iñigo Urkullu? El todavía lehendakari, que fue relevado por el PNV para impulsar la figura de Pradales, participará en actos de campaña, según coinciden fuentes de la Presidencia vasca y del partido, aunque nadie duda de que el protagonismo principal será el del nuevo candidato. Aunque no se ha terminado de explicar cómo se produjo la decisión de que no continuara, Urkullu se ha autodefinido como un hombre de partido y ha mostrado públicamente su apoyo a Pradales, a quien conoció de niño ya que fue su alumno en una ikastola en la Margen Izquierda de Bizkaia.

El acto con Ibarretxe se enmarca dentro del ciclo de “innovación política” que el PNV ha bautizado como Euskadi Think Next y que canaliza a través de su fundación, la Sabino Arana. Además de Pradales e Ibarretxe, han hablado de cuidados Maider Azurmendi, de la Fundación Matia, Fidel Molina, de Lares, y los dirigentes Xabier Barandiaran y Mireia Zarate. Andoni Ortuzar, presidente del PNV, les ha acompañado en la foto a todos ellos.

Pradales, que poco a poco va ofreciendo su visión y propuestas antes del arranque oficial de la campaña, ha apelado a un marco vasco de cuidados y ha apostado por combatir la “soledad no deseada”. “Casi el 8% de las personas de más de 75 años en Euskadi sufren una situación de tristeza y soledad”, el doble que hace cinco años, ha señalado el candidato citando datos del Gobierno vasco. El candidato ha mencionado también la necesidad de actualizar la normativa de Extranjería, porque tiene a los migrantes “en una espiral deleznable”. “Si no hay contrato, no hay papeles, y sin papeles no hay contrato”, ha afirmado.

El candidato del PNV continúa multiplicándose. Recientemente, en una entrevista, bromeaba de los kilómetros que empieza a acumular ya su coche antes del inicio de la campaña oficial. Sin embargo, poco a poco va creciendo en conocimiento entre la ciudadanía. Si encaró el proceso electoral siendo un desconocido para prácticamente dos tercios de la población, el carrusel de entrevistas, actos públicos y hasta visitas a partidos del Baskonia o de la Real Sociedad, ahora es a la inversa y dos tercios lo conocen, según los datos de la encuesta Focus de EiTB. Con todo, continúa muy reñida la pugna contra la EH Bildu de Pello Otxandiano.