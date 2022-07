“La 'podemización' de EH Bildu es una buena noticia”, se felicita Elkarrekin Podemos-IU

En el Parlamento Vasco, ya sin plenos ni comisiones hasta finales de septiembre, los grupos aprovechan para presentar sus balances del curso político que acaba. Y esta semana se ha producido una doble paradoja. El PSE-EE, socio minoritario del PNV en el Gobierno, se ha atribuido la condición de freno a las “regresiones” sociales en Educación o Sanidad. Y Elkarrekin Podemos-IU, que no es la principal fuerza de la oposición tampoco, ha calificado de “buena noticia” que EH Bildu, que sí lo es, se haya “podemizado” y les imite.

“La 'podemización' de EH Bildu es una buena noticia. De la misma manera que es una pésima noticia que los esquemas de la extrema derecha se cuelen en algunas formaciones, que otros partidos se 'podemicen' implica que Podemos ha tenido una influencia notable y decisoria”, ha enfatizado Miren Gorrotxategi, portavoz de la coalición con IU, en la sala de prensa de la Cámara. Pero, ¿qué es la 'podemización'? “Hace referencia a la asunción de determinadas propuestas terminológicas, a la asunción de determinados códigos no sólo semánticos sino con carga sustantiva”, ha explicado Gorrotxategi a preguntas de los periodistas.

La dirigente morada, que ha admitido que quedan lejos las victorias electorales en Euskadi en las generales de 2015 y 2016, ha confiado en “movilizar a la izquierda” al modo de NUPES, la coalición de Jean-Luc Mélenchon en Francia, para recuperar impulso en Euskadi y en España. Por ello, ha apoyado decididamente a Yolanda Díaz en la presentación de Sumar porque “puede ser capaz de tejer esas complicidades y alianzas” frente al riesgo de atomización de la izquierda a la izquierda del PSOE. “Me escribo con Yolanda y le he enviado muchos ánimos”, ha asegurado Gorrotxategi.

Sobre el curso político, Gorrotxategi ha destacado la impronta de Elkarrekin Podemos-IU en algunas ponencias legislativas como las de animales de compañía, juventud, igualdad o desarrollo rural pero se ha quejado de que el Gobierno de PNV y PSE-EE haya bloqueado propuestas llegadas de la oposición, como sus textos sobre salud mental o derechos sexuales. Como hito, ha citado el pacto educativo alcanzado con las dos fuerzas gubernamentales y EH Bildu, aunque ha admitido el “miedo” a que “no vaya a ser cumplido”. Gorrotxategi, de hecho, ha apostado por ser inflexibles en la defensa de los servicios públicos, también en lo tocante a Salud. Como balance general, ha asegurado que “se echa de menos un Gobierno más audaz”, ha rechazado que la oposición esté “anestesiada”, como sostiene el PSE-EE, y ha lamentado que no haya consenso para avanzar en la reforma del Estatuto, como demandaron hace unos meses. “El PNV gobierna con mayoría absoluta. Si no lo hace, es porque no quiere”, ha afirmado sobre esta cuestión.