La Policía Nacional y otros cuerpos buscan en Vitoria a un expreso yihadista por quebrantamiento de condena

Un preso que había cumplido una condena de cárcel por delitos relacionados con el yihadismo y que se mantenía ahora en libertad vigilada con una pulsera de control telemático de la Policía Nacional está siendo buscado por este cuerpo y por otros por quebrantamiento de condena, según indican fuentes policiales. El varón, que según 'El Correo' responde a las iniciales A.E. y tiene 53 años, se habría desprendido de la pulsera en un parque del barrio de Salburua de Vitoria, lo que ha puesto en alerta a la Policía Nacional, que tiene su base principal en la ciudad muy cerca de allí, en la zona Betoño.

La imagen del expreso ya ha sido difundida a la Ertzaintza y a la Policía local de VItoria. No obstante, las fuentes consultadas aclaran que pesa sobre él un posible delito de “quebrantamiento de condena” y no se le busca porque pueda suponer ningún riesgo inmediato por terrorismo aunque no se oculta la peligrosidad que llevó a su anterior encarcelamiento.

Se da la circunstancia de que esta misma semana la Guardia Civil ha detenido en otro barrio de Vitoria, en Zabalgana, a una mujer acusada de radicalización y captación de personas con fines terroristas. Desde 2012, según el banco de datos del Ministerio del Interior, en Euskadi se han producido 23 operaciones policiales contra el yihadismo y 28 detenciones.