Iglesias afirma que el PNV "debe estar" en la oposición para "seguir siendo útil" y apuesta por un tripartito junto a EH Bildu y PSE-EE en Euskadi

“¿Quién se iba a imaginar que ‘El coletas’ iba a ser vicepresidente del Gobierno?”, con esta frase, acompañada de un “Miren, se te está poniendo cara de lehendakari”, Pablo Iglesias ha desembarcado en la campaña vasca para apoyar a la candidata de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi en su lucha por conformar -y liderar- un Gobierno tripartito de izquierdas junto con EH Bildu y PSE-EE.

El vicepresidente ha recordado la situación de hace un año, en la que un panorama político en el que Podemos estuviera en el Gobierno era "inimaginable" y ha realizado un llamamiento para que en Euskadi ocurra lo mismo el próximo 12 de julio. "El PNV necesita unos años en la oposición para poder seguir siendo una fuerza política útil para su pueblo. (...) Van a decir que es imposible, van a decir que es pronto para que se produzca ese acuerdo. Los cambios se están acelerando, nadie se imaginaba hace un año que nosotros íbamos a estar en el Gobierno y que un Gobierno del Estado español iba a tener una respuesta social a una crisis sin precedentes. Que no nos digan que Euskadi tiene que esperar cuatro años más u ocho años más para tener un Gobierno de izquierdas, que la sociedad vasca se lo merece", ha señalado Iglesias, que ha acudido al mitin en apoyo a Gorrotxategi en Bilbao junto con el ministro de Consumo Alberto Garzón, la coordinadora general de Podemos-Ahal Dugu, Pilar Garrido, la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, y el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Roberto Uriarte.

A pesar de ello, Iglesias ha decidido que "no va a hablar mal del PNV", puesto que no duda que haya buenas personas en dicho partido o personas inteligentes. Ejemplo de ello ha querido señalar a Aitor Esteban. Sin embargo, ha recalcado que el PNV "no es solamente eso, el PNV también es Zaldibar, también es el fraude en los comedores infantiles, también es el 'caso de Miguel', también es el fraude en la contratación de médicos".

Sobre la respuesta de la oposición durante la pandemia, ha criticado que con la llegada de la COVID-19 "partidos de derecha y ultraderecha creyeron ver una oportunidad" y que en lugar de trabajar juntos para salir de la crisis sanitaria "van a hacer lo que no está escrito para sacarnos de este Gobierno". "Vieron una oportunidad para entrar el Gobierno, hay documentos escritos que dicen que pensaban que el Gobierno de coalición no iba a aguantar y por eso dijeron barbaridades y llamaron al Gobierno ilegítimo y llamaron terrorista a mi padre. Fueron capaces de todo para que el Gobierno de coalición no resistiera cayera", ha denunciado para luego asegurar que "ahora se encuentran con que el Gobierno de coalición es más fuerte que nunca y no lo pueden soportar".

Iglesias ha dado paso a la candidata de la formación morada a Lehendakaritza, Miren Gorrotxategi con una pregunta retórica: "¿Por qué no puede haber una mujer lehendakari?", testigo que Gorrotxategi ha recogido para señalar que a pesar de las dudas que pueda haber al respecto, Podemos en Madrid confía en un tripartito para gobernar Euskadi: "Si está bien visto en Madrid un tripartito para Euskadi. Su presencia refuerza que sí, que se creen nuestro mensaje, confían en nuestro mensaje y comparten nuestro mensaje. Que pensamos lo que decimos, y lo que decimos, lo cumplimos, aquí, allí y en todas partes".

"Tanto el PSE-EE como EH Bildu son partidos políticos con programas de Gobierno de izquierda, pero cuando piensan en conformar Gobierno, el PSE-EE de Idoia Mendia se conforma con hacer fuerza para frenar el nacionalismo de un partido que se define como nacionalista, y EH Bildu se resigna a quedarse en la oposición con tal de hacer un poquito de fuerza, empujándole al PNV hacia el soberanismo", ha criticado para destacar que la mayoría de Euskadi es de izquierda y que el PNV no puede considerarse un partido de izquierdas puesto que "se niega a subir a 1.200 euros el SMI" y ha rebajado el impuesto de sociedades.