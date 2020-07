Echenique responde a Urkullu: "Quién es más de izquierdas que el PNV? Menos el PP y Vox, todos los demás"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique está por la labor de llegar a un acuerdo con PSE y EH Bildu que logre un gobierno progresista en Euskadi. Así lo ha señalado este domingo en Vitoria junto a la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU. Para Echenique, el único voto útil para lograr dicho acuerdo el de la formación morada, algo que asegura, lo dicen "con claridad".

Durante el acto, que ha tenido lugar en el Palacio Europa, el portavoz ha recalcado que la única candidata a lehendakari que está diciendo "claramente" que tiene que haber un "gobierno progresita" es Gorrotxategi y que, el hecho de que tanto EH Bildu como PSE-EE continúen diciendo que no se puede le "preocupa".

Sobre el PNV, lo ha descrito como "un partido de derechas" en el que la palabra 'jeltzale' "significa amante de Dios y de las leyes viejas, de los fueros", algo con lo que ha ironizado al preguntar que si hay algún otro partido de izquierdas que se defina así. "Es verdad que al lado del PP y de Vox, cualquier partido de derechas parece socialista, pero tampoco nos podemos volver locos, señor Urkullu", ha señalado.

"En 2017, el PNV se opuso, junto al PP y al PSE-EE en el Parlamento Vasco a retirar la financiación pública de seis colegios del Opus Dei que segregan a niños y a niñas. Esto muy de izquierdas, no parece. ¿Dejar caer a la Naval? Muy de izquierdas no parece. La reticencia del PNV a la hora de aceptar la paralización de la actividad no esencial que decretó el Gobierno en medio de la epidemia, en el peor momento de la epidemia, esa reticencia apoyada en las declaraciones de Confebask, muy de izquierdas no parece. Así que vamos a contestar a la pregunta de Urkullu: ¿Quién es más de izquierdas que el PNV? Yo diría que menos el PP y Vox, todos los demás.

Por ello, Echenique ha asegurado que no todos los partidos "son iguales" porque "hay algunos que cumplen sus promesas" y "en muy poquitos meses". En su opinión, "ya es hora" de que Euskadi tenga "un Gobierno así". A su juicio, solo Elkarrekin Podemos-IU "está diciendo claramente que tiene que haber un Gobierno distinto en Euskadi, un Gobierno progresista".