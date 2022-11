Portazo de Vox en el Parlamento Vasco y quejas de PP y PSE-EE en la comisión de control de EiTB

Este miércoles, en la comisión de control de EiTB, el director general de la radiotelevisión pública, Iñaki Aldekoa, ha comparecido para dar explicaciones por una “canción de homenaje al terrorista de ETA Ion Kepa Parot” de Maddalen Arzallus en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, según se recogía en la justificación del orden del día. El parlamentario de Alternatiba y de EH Bildu Josu Estarrona, en su segunda intervención, ha cantado parte de lo emitido y luego retirado de las redes y ha motivado las quejas añadidas de PP+Cs y PSE-EE al presidente de la comisión, Iñaki Aguirre del PNV. Asimismo, ha quedado registrado un sonoro portazo no metafórico de la representante de Vox, Amaia Martínez Grisaleña, que era la que había pedido la comparecencia.

Desde la bancada de PP+Cs, Luis Gordillo ha sido el primero en marcharse cuando intervenía Estarrona y luego, al término de la sesión, en el apartado de ruegos y preguntas, se ha quejado nuevamente al presidente por no haber cortado a EH Bildu. El PSE-EE, que es socio del PNV en la Cámara, también ha apelado al “respeto” y al cumplimiento del reglamento tras lo ocurrido con una intervención de Miren Gallástegui, también en el turno de ruegos y preguntas.

Aldekoa, de su lado, ha mirado más al futuro que al pasado, ya que ha apelado a “generar un marco” de “libertad y pluralidad” para el “funcionamiento de EiTB” siempre basado en los “principios éticos” y “no con equidistancias”. El máximo responsable del ente ha afirmado que “evidentemente” en un “conglomerado” con varias cadenas de radio, televisiones y webs generando contenidos de manera “permanente” no es posible “garantizar que cosas como ésta o de otra índole no sucedan”. No se refería solamente a temas de terrorismo, sino a “desajustes” en general. Además, ha recalcado que su papel es el de crear “marcos de trabajo” pero no “marcos de control”. “He trasladado mi confianza al equipo de Faktoria”, ha añadido. Sobre el caso concreto, aunque ha asumido que conocían el “ruido” por intervenir en un contenido emitido para retirarlo de la web, ha afirmado que el “desagrado” que podía suscitar les motivó a actuar “antes” de que empezaran a surgir quejas.