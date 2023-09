PP y Elkarrekin Podemos-IU piden de la mano en Euskadi una investigación del caso del transporte escolar

La “extrema gravedad” de los hechos que rodean a los contratos del transporte escolar ha hecho que dos grupos políticos tan diferentes como el PP y la coalición Elkarrekin Podemos-IU hayan firmado una petición conjunta para crear en el Parlamento Vasco una comisión de investigación. No han esperado a que el próximo miércoles el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ofrezca en la Cámara en una comisión ordinaria todas las explicaciones sobre, entre otros puntos, la contratación como asesor de Joanes Labayen, abogado de Cuatrecasas, próximo al PNV y al tiempo miembro del consejo de una empresa que ofrece rutas escolares, Autocares URPA.

El texto compartido por los portavoces Carmelo Barrio y Miren Gorrotxategi ya ha sido registrado este viernes en la Cámara después de que esta posibilidad tomara cuerpo a mediados de semana. Ambos partidos no tienen escaños suficientes para pedir en solitario una investigación y el reglamento obliga a un pacto con otro partido. Eso sí, ello no presupone que se vaya a crear. Se precisa mayoría en el pleno, lo que implica al resto de la oposición -EH Bildu ha afirmado que no desea actuar ni con “ansiedad” ni con “ligereza”- e incluso al socio del PNV en el Ejecutivo, el PSE-EE, que no se ha pronunciado sobre el caso.

PP y Elkarrekin Podemos-IU coinciden en que “buena parte” de los contratos de transporte escolar de Gipuzkoa han recaído en URPA. En concreto, tienen el 11% de cuota y el 3% en Euskadi. “Resulta imprescindible escuchar a todas las partes y recabar la entrega de cuanta documentación [...] pueda estar disponible”, demandan. Exigen que se depuren las responsabilidades políticas que hubieran podido producirse. Se da la circunstancia de que en la pasada legislatura ya pactaron otra iniciativa similar que devino en un dictamen que constató el fraude en el otro gran contrato educativo, el de los comedores.