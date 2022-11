El PP se presenta en Euskadi como adalid contra la corrupción... del PNV

El PP se ha presentado este miércoles en Euskadi como un partido firme contra la corrupción... del PNV. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la responsable en Bizkaia, Raquel González, y el portavoz en las Juntas Generales vizcaínas, Eduardo Andrade, se han trasladado a Alonsotegi como “epicentro” de la mala gestión de los nacionalistas, ya que tres de sus alcaldes están investigados aunque González, en una pasada de frenada, los ha dado ya por “condenados”. En el “mapa” de casos que han presentado están también el 'caso De Miguel', con condenas ya en primera instancia pero pendiente del Tribunal Supremo, los contratos a las empresas del grupo Montai, las irregularidades en el museo Balenciaga y otra docena de causas, aunque no asuntos propios como la compra de la sede central del partido en Bilbao con fondos de la 'caja B' de Luis Bárcenas.

“Es un verdadero escándalo. Son muchos los casos que están acorralando al PNV por todo Euskadi”, ha clamado Iturgaiz, que ha acusado a “voceros políticos y mediáticos” de “silencio cómplice” para tapar estas investigaciones. Se busca una “omertá” en Euskadi, según Iturgaiz, que ha activado el modo de precampaña porque ha añadido que “en las próximas elecciones municipales y forales” la ciudadanía va a tener “la oportunidad de romper la cadena de todos estos silencios”. “Basta ya de tapar las vergüenzas del PNV”, ha clamado el dirigente 'popular'.

González, por su parte, ha dado por condenados a los tres exalcaldes de Alonsotegi investigados. En un caso, el de José Luis Erezuma, sí hubo un preacuerdo que implícitamente suponía el reconocimiento de las irregularidades pero aquel pacto se rompió y ahora tendrá que haber juicio. En otro, el de Aitor Santisteban, también está ya prevista la celebración de una vista. Finalmente, en el caso de Gabino Martínez de Arenaza aún no se ha cerrado la fase de investigación. La presidente del partido en Bizkaia ha dicho también que “el modus operandi” de Alonsotegi “viene de Sabin Etxea”, en referencia a la sede central del PNV. Finalmente, Andrade ha recordado casos más recientes vinculados no a los tribunales sino a Competencia, como el cártel de las consultoras -ha señalado que una de ellas lidera el proyecto estrella de la Diputación, la Torre Bizkaia- o el denominado G-7 de las constructoras, que se repartían contratas. El PNV, consultado por este periódico, ha preferido no hacer comentarios sobre estas declaraciones.