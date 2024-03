El PP promete también “libertad” en Euskadi y sostiene también que se abonan “muchos impuestos”

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha presentado el programa electoral de cara al 21 de abril. Ha resaltado la apuesta por la “libertad” de su partido para evitar “trabas y limitaciones a la sociedad vasca” y ha abogado por la “eficiencia en la gestión para dar un giro al modelo vasco que no está funcionando bien”. La presentación ha tenido lugar en Donostia junto a las dirigentes Esther Martínez y Muriel Larrea y a la redactora del documento, Marta Alaña.

“La libertad lo que hace es sacar lo mejor de las personas, que puedan dar todo de sí y que, evitando las trabas y las limitaciones, hace que el conjunto de la sociedad se desarrolle muchísimo mejor”, ha afirmado. Asimismo, el líder de la formación 'popular' ha resaltado la importancia de gestionar “con máxima eficacia” y “aprovechar al máximo” los recursos de los que se dispone a través de los impuestos, informa Europa Press.

Así, ha abogado por “dar un giro al modelo vasco que no está funcionando bien”. “Pagamos muchos impuestos, nuestro Concierto Económico no se ha utilizado para reducir nuestras aportaciones, para hacernos más competitivos en lo personal, en lo industrial, en lo empresarial, en lo económico, sino que se ha hecho básicamente para recaudar mucho y eso no ha resuelto el problema de que tengamos unos servicios que no están a esta altura”, ha asegurado.

De Andrés ha criticado que supone un “fracaso” que se aplique unos impuestos altos a la sociedad vasca “con una capacidad económica importante en comparación con nuestro entorno”, pero luego “no le das los servicios que corresponden”. “Pagamos tantos impuestos como cualquier otro español, lo que ocurre es que los servicios que estamos obteniendo no van en consonancia”, ha insistido. A su juicio, “la Administración pública vasca no va en consonancia con lo que es la sociedad vasca, que está mucho más adelantada que su Administración”. De Andrés ha denunciado “unos malos servicios” porque, tal y como ha reiterado, “se están pagando muchos impuestos, pero no hay muchos resultados”. El candidato del PP plantea un plan denominado 'Euskadi Facilita', que propone una serie de medidas para simplificar la burocracia en Euskadi. De esta manera, ante “limitaciones y adicionales a la iniciativa particular”, ha defendido una administración pública que “ayude y no se convierta en un problema para la gente”.

Alaña ha añadido que el PP es “la única alternativa a los otro cuatro partidos que configuran un bloque que ahora mismo no están dando respuestas a la demanda de los vascos”. “Los vascos nos enfrentamos a elegir entre seguir con un modelo intervencionista, el de PNV, [EH] Bildu, PSE[-EE], Podemos o apostar por un modelo liberalizador que, manteniendo el estado del bienestar, otorgue todo el protagonismo a la sociedad”, ha afirmado, de su lado, Muriel Larrea.