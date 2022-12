El PP podría retrasar incluso hasta 2024 el congreso en Euskadi, siete años después del anterior

El PP podría retrasar incluso hasta 2024 su congreso en Euskadi. Si es así, habrán pasado siete años desde el último cónclave y cuatro desde que Génova, entonces con Pablo Casado al frente, removiera a Alfonso Alonso y se abriera un breve interregno con Amaya Fernández, que luego dio paso ya a Carlos Iturgaiz. Precisamente Iturgaiz, en su rueda de prensa de balance de 2022, ha indicado este jueves que el congreso no solamente se hará después de las elecciones municipales y forales de mayo sino incluso una vez celebradas las generales, previstas para la última parte del año.

Sobre su futuro, una única frase: “Yo siempre estoy a disposición de mi partido político, de Alberto Núñez Feijóo y de mis compañeros en el País Vasco”. El nuevo líder del PP, tras el traumático relevo de Casado, optó por no alterar los equilibrios territoriales y las comunidades que no tienen autonómicas en 2023 no han celebrado sus renovaciones internas, como ha recordado Iturgaiz.

Más próxima en el tiempo será la proclamación de todos los candidatos del PP para las elecciones municipales y forales de mayo. Se realizará a finales de enero, según las fuentes consultadas. La fecha será común para toda España por decisión expresa de Génova, que además retiene el control de las candidaturas para localidades de más de 100.000 habitantes. En el caso de Euskadi, las grandes incógnitas penden sobre Bizkaia, ya que tanto en Vitoria y Donostia como en Gipuzkoa y en Álava no parece que habrá grandes sorpresas con Ainhoa Domaica, Borja Corominas, Mikel Lezama e Iñaki Oyarzábal en liza.

Eso sí, el PP confirma que concurrirá en solitario. La coalición con Ciudadanos de la última cita con las urnas, las elecciones vascas de 2020, es ya cosa del pasado por mucho que se ponga en valor el “buen trabajo” del grupo parlamentario conjunto en la Cámara autonómica. Argumenta Iturgaiz que es una confluencia que no se ha vuelto a repetir en ningún otro territorio y que el PP ya es la “casa común” del “centro-derecha”. Ha recalcado que sus puertas permanecen “abiertas” para sumar a antiguos apoyos naranjas. Sobre Vox, sin embargo, ni una palabra más allá de ironizar que la moción de censura que pretenden contra Pedro Sánchez se puede hacer en mayor en las urnas. Iturgaiz ve una “meta volante” esos comicios locales para aupar a Núñez Feijóo en las generales de otoño. Serán “el primer toque de atención”.

Como es habitual en él, el presidente del PP vasco ha dedicado buena parte de su intervención a atacar a Sánchez. Le ha acusado desde pactar con “golpistas” hasta ser “un presidente sin escrúpulos”. No ha sido más suave con el PNV, de quien ha dicho que hace “seguidismo” de esta política aunque con algunas imprecisiones. Ha afirmado que secunda todas las medidas y decretos de Sánchez aunque no lo hizo con la reforma laboral, por ejemplo. Además, ha apostillado que los nacionalistas son “corresponsables” de que “violadores” estén “en la calle” por la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'. En el plano más local, ha insistido en cuestionar la “gestión” del Gobierno de Iñigo Urkullu y de los nacionalistas. “Lo hemos visto en Zaldibar, en el informe PISA, en sus corruptelas como el 'caso De Miguel' o en Alonsotegi o en el fracaso en Sanidad. El PNV confunde los hospitales con batzokis y lo estamos pagando todos los vascos”, ha sentenciado.