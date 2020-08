El principal sindicato educativo critica la tardanza del Gobierno vasco y teme "un inicio de curso caótico"

El principal sindicato educativo vasco, Steilas, se ha concentrado este jueves ante el Gobierno vasco para exigir "un regreso seguro y presencial" a las aulas. Al grito de "clases, sí; salud, también", dos decenas de docentes han criticado la falta de previsión del departamento encabezado por la consejera de Educación en funciones, Cristina Uriarte. "Nos tememos un comienzo de curso caótico", lamentan, pues creen que ha habido "falta de voluntad" para trabajar conjuntamente en una vuelta ordenada y más segura.

400.000 estudiantes vascos esperan los detalles de una vuelta a las aulas en plena segunda ola del coronavirus

"Se tienen que cumplir todas las condiciones higiénico-sanitarias para que se pueda garantizar la escuela presencial. Es imprescindible, porque es la única que garantiza el derecho a la educación a todo el alumnado y también la igualdad de oportunidades", reitera la portavoz del sindicato, Ana Pérez. "Durante la pandemia y el confinamiento, se ha visto una gran brecha; y no solamente digital, sino también de recursos", explica.

El sindicato se ha mostrado muy molesto con la forma en la que se ha gestionado el regreso a las aulas desde el Ejecutivo, al que acusa de "dejación de responsabilidades" y de actuar de manera irresponsable: "Denunciamos la falta de disposición que ha tenido para juntarse con la comunidad educativa y la falta de voluntad para trabajar conjuntamente y hacer propuestas, Ya se sabía que iba a ser una vuelta a las clases complicada, con muchas dificultades. No ha escuchado ni nuestras propuestas ni las de las familias".

Menos de quince días para el regreso a las aulas

A menos de quince días para el regreso a las aulas de 400.000 estudiantes vascos, son todavía muchas las dudas que suscita el protocolo elaborado por Educación y que ahora se está reformulando ante el incremento de positivos. "Se están haciendo las cosas tarde, de manera unilateral y sin responder a las verdaderas necesidades. No es de recibo que a finales de agosto todavía no haya un protocolo de actuación general en el supuesto de que se detecten casos en las aulas. Y se van a detectar. No puede ser que el Departamento de Educación vuelva a dejar en manos de los equipos directivos la responsabilidad de hacer los planes de contingencia y de tomar las decisiones", zanja Pérez.

Steilas ha aprovechado la ocasión para exigir una bajada de las ratios y un aumento de los espacios educativos, las plantillas y los presupuestos. Asimismo, pide que se planifiquen espacios alternativos para la docencia y que se brinde una protección especial al personal vulnerable. También reclama que haya una persona encargada de la salud laboral en cada centro, así como personal sanitario.