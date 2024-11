El profesor despedido por la UPV/EHU por comentarios machistas se ofrece para sustituir al vicerrector destituido

El profesor sustituto de Derecho que fue despedido por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) por difundir mensajes machistas, racistas y xenófobos en redes sociales se ha ofrecido a la rectora Eva Ferreira para sustituir al vicerrector de la UPV/EHU que ha sido destutiído por “insultar” con cuentas anónimas en redes al candidato alternativo a Ferreira, Joxerra Bengoetxea. “Puedes contar conmigo para sustituirle. Soy punta de lanza contra la mayor inmoralidad posible: el aborto”, ha escrito el que fuera profesor de la Universidad pública vasca en un mensaje de X dirigido a la rectora.

La Universidad del País Vasco informó de la apertura de un procedimiento previsto en el Protocolo contra las Violencias de Género, así como de la medida cautelar adoptada dirigida a apartar al profesor de la Facultad de Derecho de la docencia hasta la finalización del procedimiento. Tras un análisis jurídico, y tras la adopción de la medida cautelar ya descrita, la Universidad decidió iniciar el procedimiento de remoción de esta persona de la plaza de profesor sustituto que ocupaba, procedimiento previsto en la reglamentación interna. Tras el procedimiento, fue expulsado de la institución y desde entonces ha seguido utilizando sus redes sociales para realizar mensajes machistas, racistas y contra la Universidad del País Vasco como: “Muchas gracias UPV por vuestra resolución de 11 páginas, pero no la necesito. Ya tengo en casa papel higiénico para limpiarme el culo tras cagar pensando en vosotros. Aún así no hay mayor cagada que tener 'profesores' partidarios del aborto o tibios con él... Soy yo el que se larga, chavalines”, escribió el pasado 31 de octubre en su cuenta de Instagram.

La rectora de la UPV/EHU y candidata a la reelección, Eva Ferreira, forzó este lunes la dimisión en plena campaña electoral de uno de sus más estrechos colaboradores, el prestigioso catedrático Guillermo Quindós. Según un informe informático de la candidatura alternativa, Quindós habría participado de modo activo en una campaña en X para lanzar mensajes difamatorios contra ellos y Ferreira ha dado plena credibilidad a estas consideraciones.

Quindós, actual vicerrector de desarrollo científico-social y transferencia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha presentado su dimisión tras hacerse público que a través de una cuenta anónima insultaba y difamaba a los miembros de la otra candidatura a las elecciones al rectorado, liderada por Joxerra Bengoetxea. La propia rectora, Ferreira, ha publicado en un mensaje en X en el que señala que acepta la renuncia irrevocable presentada por el vicerrector.

“Motiva esta renuncia la publicación en redes sociales de mensajes que en modo alguno reflejan el espíritu y los valores de este equipo rectoral ni de la propia universidad. También quiero manifestar que, a título personal, me siento profundamente decepcionada. Desconocía estas acciones, que se han realizado de una forma estrictamente privada. No sólo el contenido de esos mensajes, también esa forma de proceder, me parecen completamente inaceptables”, escribió Ferreira en sus redes sociales.

El propio Quindós quiso pedir perdón en su cuenta de X, pero trató de excusarse alegando que “eran comentarios que compartía con un número limitado de seguidores”. “Los mensajes, emitidos en un contexto personal, sin hacer uso de mi nombre ni de mi cargo, y de alcance muy restringido, de ningún modo aspiraban a tener un alcance público, más allá del contexto en que se habían escrito. Eran comentarios que compartía con un número limitado de seguidores, y sin ninguna pretensión de incidir en la campaña electoral ni en la imagen de la otra candidatura. Quiero trasladar desde aquí mis más sinceras disculpas a ambas candidaturas y, muy en especial, a Joxerramon Bengoetxea,por el daño que estos mensajes hayan podido causar y que, en el contexto de una campaña electoral, son particularmente inaceptables”, escribió el que fuera uno de los vicerrectores de la UPV/EHU.

Desde la candidatura de Bengoetxea han alertado de que la campaña en la que ambos se medirán hasta el próximo 26 de noviembre que se celebrarán las elecciones al rectorado, “está siendo difamatoria” con “trolles que se dedican a insultar y difamar”. Por ello, presentaron este lunes un informe informático con las pruebas que han llevado a la salida de Quindós, un catedrático de larguísima trayectoria en el ámbito de la microbiología y la salud y que llegó a ser un importante divulgador durante la pandemia de la COVID-19. El informe pericial, al que ha tenido acceso este periódico, prueba que una cuenta anónima de X asociada a un correo electrónico de Quindós había ganado en actividad en las últimas semanas y siempre apoyando mensajes de la rectora y criticando los de Bengoetxea.

A través de la cuenta de X el vicerrector supuestamente realizaba comentarios como por ejemplo, en una publicación sobre el programa de Bengoetxea para las elecciones a Rectorado, “el abuelito dulce (en apariencia), la comisaria política (la rubia que no te dejará moverte) y los perros de presa fascistas (léase UIB) que disimuladamente les hacen el trabajo sucio. ¡Joxerra, buena táctica, pero acuérdate de Adolfo, Benito y Patxi el rana!” o “¿Y este es el catedrático de Derecho? Me recuerda a aquel chiste soviético del florero y la comisaría política. Que por cierto, aquí no aparece”.

“Estos hechos se insertan en una dinámica muy preocupante. En primer lugar queremos manifestar nuestra solidaridad hacia todas las personas que hayan podido estar afectadas por estos bulos, parte de nuestra candidatura así lo ha estado, pero hay más personas afectadas. En segundo lugar, es cierto que queremos mostrar también nuestra cercanía hacia la otra candidatura porque seguramente para ellas y ellos haya sido un shock conocer esta noticia, pero también debemos decir que se inserta en una dinámica que ha venido siguiendo esta candidatura de intentar desprestigiar nuestra candidatura con distintas afirmaciones, manifestaciones y bulos sobre nosotros”, ha detallado Bengoetxea.

El informe ha sido elaborado “por un grupo independiente de personas que busca promover unas elecciones justas y transparentes en la univeresidad”. “Sin ser profesionales, hemos llevado a cabo esta investigación con el fin de exigir responsabilidad por los mensajes ofensivos publicados en esta cuenta y fomentar un ambiente de respeto en el proceso electoral”, se lee en el documento.