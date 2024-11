Destituyen al vicerrector de la UPV/EHU por “insultar” con cuentas anónimas en redes al candidato alternativo a Ferreira

La rectora de la UPV/EHU y candidata a la reelección, Eva Ferreira, ha forzado este lunes la dimisión en plena campaña electoral de uno de sus más estrechos colaboradores, el prestigioso catedrático Guillermo Quindós. Según un informe informático de la candidatura alternativa, Quindós habría participado de modo activo en una campaña en X para lanzar mensajes difamatorios contra ellos y Ferreira ha dado plena credibilidad a estas consideraciones.

Quindós, actual vicerrector de desarrollo científico-social y transferencia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ha presentado su dimisión tras hacerse público que a través de una cuenta anónima insultaba y difamaba a los miembros de la otra candidatura a las elecciones al rectorado, liderada por Joxerra Bengoetxea. La propia rectora, Ferreira, ha publicado en un mensaje en X en el que señala que acepta la renuncia irrevocable presentada por el vicerrector.

“Motiva esta renuncia la publicación en redes sociales de mensajes que en modo alguno reflejan el espíritu y los valores de este equipo rectoral ni de la propia universidad. También quiero manifestar que, a título personal, me siento profundamente decepcionada. Desconocía estas acciones, que se han realizado de una forma estrictamente privada. No sólo el contenido de esos mensajes, también esa forma de proceder, me parecen completamente inaceptables”, ha escrito Ferreira en sus redes sociales.

Desde la candidatura de Bengoetxea han alertado de que la campaña en la que ambos se medirán hasta el próximo 26 de noviembre que se celebrarán las elecciones al rectorado, “está siendo difamatoria” con “trolles que se dedican a insultar y difamar”. Por ello, han presentado un informe informático con las pruebas que han llevado a la salida de Quindós, un catedrático de larguísima trayectoria en el ámbito de la microbiología y la salud y que llegó a ser un importante divulgador durante la pandemia de la COVID-19. El informe pericial, al que ha tenido acceso este periódico, prueba que una cuenta anónima de X asociada a un correo electrónico de Quindós había ganado en actividad en las últimas semanas y siempre apoyando mensajes de la rectora y criticando los de Bengoetxea.

A través de la cuenta de X el vicerrector supuestamente realizaba comentarios como por ejemplo, en una publicación sobre el programa de Bengoetxea para las elecciones a Rectorado, “el abuelito dulce (en apariencia), la comisaria política (la rubia que no te dejará moverte) y los perros de presa fascistas (léase UIB) que disimuladamente les hacen el trabajo sucio. ¡Joxerra, buena táctica, pero acuérdate de Adolfo, Benito y Patxi el rana!” o “¿Y este es el catedrático de Derecho? Me recuerda a aquel chiste soviético del florero y la comisaría política. Que por cierto, aquí no aparece”.

“Estos hechos se insertan en una dinámica muy preocupante. En primer lugar queremos manifestar nuestra solidaridad hacia todas las personas que hayan podido estar afectadas por estos bulos, parte de nuestra candidatura así lo ha estado, pero hay más personas afectadas. En segundo lugar, es cierto que queremos mostrar también nuestra cercanía hacia la otra candidatura porque seguramente para ellas y ellos haya sido un shock conocer esta noticia, pero también debemos decir que se inserta en una dinámica que ha venido siguiendo esta candidatura de intentar desprestigiar nuestra candidatura con distintas afirmaciones, manifestaciones y bulos sobre nosotros”, ha detallado Bengoetxea.

El informe ha sido elaborado “por un grupo independiente de personas que busca promover unas elecciones justas y transparentes en la univeresidad”. “Sin ser profesionales, hemos llevado a cabo esta investigación con el fin de exigir responsabilidad por los mensajes ofensivos publicados en esta cuenta y fomentar un ambiente de respeto en el proceso electoral”, se lee en el documento.

Este lunes ha tenido lugar el Claustro Extraordinario en la UPV/EHU con motivo de las elecciones a Rector o Rectora de la universidad, en el que cada candidato ha presentado su programa. Tras las presentaciones, Bengoetxea ha manifestado lo ocurrido con la cuenta de X que realizaba descalificativos dirigidos hacia él y hacia miembros de su equipo. El presidente del Consejo de Estudiantes, Iñigo Ugedo, tras conocer la noticia ha denunciado que “hay actitudes de odio que no tienen cabida en una universidad, y así lo he dicho públicamente en todos los medios a los que he tenido acceso. No puede ser, y menos en un proceso electoral, el cual debe ser limpio, transparente y constructivo, cualquier actitud negativa y de odio que en una universidad no se puede tolerar”.

“Nos parece mal, pero no nos parece juego sucio, no querer debatir en la televisión pública. Nos parece mal, pero no nos parece juego sucio que no se quiera un debate en euskera. Nos parece mal, pero no es un juego sucio no facilitar el voto a los miembros de la UPV/EHU ausentes o impedidos para asistir. En cambio, los insultos por redes sociales y los rumores que ha difundido la otra candidatura son un juego sucio, que hunden totalmente el fair play. Estos lamentables acontecimientos no nos intimidan. Al contrario, nos sirven para reafirmarnos en la necesidad de nuestro proyecto transformador. La universidad necesita cambio y aire fresco”, sostienen desde la candidatura de Bengoetxea.

Elecciones en dos semanas y dos debates por delante

Las elecciones a Rectorado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) tendrán lugar el próximo 26 de noviembre.El pasado viernes comenzó la campaña electoral que finalizará el 24 de noviembre y en la que se enfrentarán la actual rectora, Eva Ferreira, licenciada en Matemáticas por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), con un Máster en Probabilidad y Estadística por la Universidad de Nueva York (NYU) y doctora en Economía y el candidato Joxerramon Bengoetxea, doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, Catedrático de Filosofía del Derecho por la UPV/EHU y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Helsinki.

Ambas candidaturas han presentado sus programas electorales. El de Ferreira es un programa con 13 ejes y 293 medidas de cara a los próximos seis años entre las que se incluye reducir el precio de la matrícula del primer año, aumentar el número de las becas de estudio y “dignificar” el salario de los profesores a tiempo parcial con el objetivo de hacer frente a la situación que profesores y alumnos han venido denunciando a través de diferentes protestas, huelgas y con la creación de la 'EHUko Prekarioen Koordinadora' (Coordinadora de precarios de la UPV). Por su parte, Bengoetxea ha presentado una cadidatura a la Rectoría que busca impulsar una “gobernanza horizontal que amplíe el sentimiento de pertenencia y el cuidado de la comunidad universitaria”. Dentro de sus propuestas destaca un Plan de Digitalización Integral para modernizar la imagen de la universidad, unificar plataformas y reducir la burocratización; así como la creación de un Ágora Digital, para la participación universitaria y fomentar la transparencia en la gestión y la participación, financiado por programas externos a las partidas universitarias. Además, el candidato se compromete a mejorar las condiciones laborales, por un lado, analizando, reestructurando y aumentado el personal de administración y servicios y dotando a los grupos de investigación consolidados de una persona de administración.

Ferreira y Bengoetxea se medirán en dos debates. El primero de ellos, el próximo 19 de noviembre un debate organizado por el Consejo de Estudiantes que contará con público, será emitido en directo por la televisión de la UPV/EHU y el segundo, el próximo 21 de noviembre un debate realizado por Radio Euskadi, la radio pública vasca.

El rector o la rectora es la máxima autoridad académica, la elige la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal libre, secreto y ponderado. Se elige entre el personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo que como mínimo esté en posesión de tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. El sistema de voto en las elecciones rectorales es ponderado: cada colectivo universitario mantiene un porcentaje de voto, por lo que los apoyos recibidos por cada candidatura se expresan en porcentaje. Los porcentajes son los siguientes: el profesorado doctor con vinculación permanente cuenta con un 56,25%, el profesorado no doctor con vinculación permanente y personal docente e investigador doctor sin vinculación permanente un 8%, el resto del personal docente e investigador un 1,59%, el alumnado un 22,08% y, por último, el personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios un 12,08%.

La participación del alumnado en las elecciones a Rectorado suele ser escasa. En 2012, con Iñaki Goirizelaia como único candidato, solo votaron 1.580 de 44.240 estudiantes (3,57%). En 2016, con Nekane Balluerka, la participación fue del 5,04 % (2.032 de 40.352 estudiantes). Mientras que en 2020, con Eva Ferreira, votaron 857 de 40.819 estudiantes (2,1%). Teniendo en cuenta estos datos, desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) han hecho públicas más de 40 medidas dirigidas a los candidatos, con el objetivo de construir una universidad pública “más accesible y participativa”.