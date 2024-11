El programa de los críticos en Bizkaia: “El PNV es un partido político, no una agencia de recursos humanos”

Arranca este viernes la segunda vuelta en el proceso interno territorial del PNV. En el caso de Bizkaia, este jueves se ha confirmado que ha logrado el mínimo de apoyos un 'outsider', David Salinas-Armendariz, aunque tiene escasas opciones de sustituir a Itxaso Atutxa. Letrado del Gobierno vasco, articulista en 'El Correo' y defensor de la oficialidad internacional de las selecciones deportivas vascas, este desconocido militante compite contra Iñigo Ansola, el nombre propuesto por el aparato y que ha ocupado cargos de relevancia como los de director de los organismos autonómicos EVE y URA. No habrá más candidaturas por la retirada de la exconsejera Olatz Garamendi y del parlamentario Aritz Abaroa, que también tenían en primer vuelto los apoyos suficientes para postularse.

Salinas-Armendariz, según ha podido saber este periódico, ha demandado un debate abierto, poder hacer actos de campaña, retransmisiones en la web oficial y que las votaciones no se vayan haciendo de modo escalonado, sino todas a la vez para evitar interferencias. También ha presentado una especie de programa electoral para regenerar la “vida interna” del partido. En él, por ejemplo, se recoge una crítica el “indeseado clientelismo” que, a su parecer, está carcomiendo el andamiaje de un partido centenario.

“No hay que olvidar, en todo caso, que EAJ-PNV es un partido político, no una agencia de gestión y tampoco de recursos humanos, por mucha cuota de poder que se detente y que pueda extenderse. Al respecto de lo anteriormente expuesto, es necesario que se produzca -y que los 'alderdikides' lo conozcamos- un proceso interno de verdadera autocrítica, que repare en si algunas de las citadas prácticas han podido tener relación con el desapego y el descenso electoral sufrido en las últimas citas con las urnas por el partido”, se puede leer en la documentación que está enviando a las bases.

Añade Salinas-Armendariz que la sociedad es “cada vez menos permisiva” con las “implicaciones personales” en la designación de cargos. “Han de desterrarse prácticas indebidas y debe prevalecer la elección por el principio de mérito objetivo y de capacidad, con motivación y transparencia en los procesos de designación. En los puestos de responsabilidad internos y públicos han de estar los mejores, los que mayor mérito demuestren. Y no que se acceda por otras razones difíciles de explicar y motivar”, argumenta. Entre sus propuestas se incluyen “los cambios estatutarios pertinentes” para elecciones internas proprocionales y no mayoritarias que den cabida a diferentes corrientes en las ejecutivas, “evitar la acumulación de cargos” o hacer “rigurosa” y “efectiva” la limitación de mandatos a un “máximo de tres”, lo que llevaría, por ejemplo, a que Andoni Ortuzar no pudiera seguir al frente del partido.

Esta corriente crítica emergió ya de manera tímida con la decisión de Ortuzar y su equipo de prescindir de Iñigo Urkullu y optar por Imanol Pradales. De hecho, en el proceso interno de ratificación del nuevo candidato a lehendakari Pradales arrasó pero hubo algunos movimientos en los mismos 'batzokis' que ahora han posibilitado que Salinas-Armendariz pase a segunda vuelta contra Ansola. Algunos históricos del partido han secundado este tipo de mensajes de exigencia de renovación de los procedimientos internos y de quejas de “clientelismo” o endogamia. Urkullu, en todo caso, se ha apartado expresamente de cualquier papel en el proceso interno. Ha enviado un escrito a la Comisión de Garantías dejándolo claro, según ha recogido 'Deia'.

El documento de Salinas-Armendariz tiene también demandas para recuperar el dinamismo de los 'batzokis', para redoblar la presencia en redes sociales de la formación y para sacar de la “desmovilización” a EGI, la cantera del partido. Asimismo, reclama consultas internas sobre la política de pactos del PNV, que no puede ser un socio “acrítico” de Pedro Sánchez. Cita que la participación en el denominado 'bloque de la investidura' en las Cortes Generales ha supuesto “trágalas” como la “defectuosa” normativa de Podemos conocida como 'ley del sólo sí es sí'. El candidato crítico matiza también el proyecto estrella del PNV de Bizkaia, el nuevo Guggenheim en Urdaibai, hasta el punto de pedir como EH Bildu o Sumar una consulta popular en la comarca. Reclama también una defensa férrea del derecho de autodeterminación y que el PNV mire más allá de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Le molesta particularmente que se esté generalizando el uso de expresiones como “Euskadi y Navarra”.