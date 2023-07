El PSE-EE pide a las mujeres que “pongan pie en pared” y parar a PP y Vox

El PSE-EE ha pedido este miércoles a las mujeres que “pongan pie en pared” para no dejar que PP y Vox “lleven a este país al pasado”. En un acto en Vitoria sobre políticas de igualdad, han advertido de que “si el 24 de julio gobierna PP-Vox las mujeres estaremos en riesgo, mientras los agresores camparán a sus anchas, porque para ellos la violencia de género no existe”. Julia Liberal, candidata por el PSE-EE al Senado ha realizado este advertencia en un acto sobre políticas de igualdad que ha tenido lugar en Vitoria, y en el que también han participado la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y la secretaria general del PSE- EE de Álava, Cristina González.

Fin al conflicto de las trabajadoras subcontratadas de la limpieza de Osakidetza pendiente de la firma del convenio

Más

Liberal ha recordado que se ha progresado mucho en los derechos de las mujeres “y queremos seguir haciéndolo”, y ha recordado la importancia de la educación y de la sanidad públicas. En este sentido, ha señalado que “gracias a la educación pública nos formamos y gracias a la sanidad pública, los mayores tienen mejor salud. Por la ley de dependencia, las mujeres han dejado de cuidar gratis y también tienen derecho a ser cuidadas ellas, contando con recursos o sin ellos. Las mujeres queremos seguir progresando y manteniendo nuestros derechos por lo que no podemos dar un paso atrás ni para coger impulso”.

Por su parte, la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha afirmado rotundamente que “con la igualdad, los derechos y la vida de las mujeres no se juega, por lo que no podemos dejar que el PP y Vox lleven a este país al pasado”. Etxebarria ha recordado la amenaza de eliminar el Ministerio de Igualdad y, que el PP gobierna con un partido que “niega la violencia machista y que ha eliminado concejalías de Igualdad en varios ayuntamientos. Un partido que retira banderas arcoíris y elimina los compromisos en materia LGTBI”. Este es un “discurso oscuro, putrefacto, el discurso del retroceso”. Por eso es muy importante que “pongamos pie en pared para decirle a la derecha que, con la igualdad, con los derechos y con la vida de las mujeres, no se juega”.

La secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González, se ha referido a la “igualdad como eje vertebrador de la convivencia y la dignidad. Un tema del que el Sr. Feijóo no se ha pronunciado en ningún momento”. Según González, la derecha tiene a su gran enemigo en las políticas sociales y públicas, “porque cuestan dinero y hay que financiarlas con impuestos, porque lo público resta espacio a lo privado y, por lo tanto, a sus expectativas de negocio y beneficio”. Ha destacado que “economía y políticas sociales no son dos cosas diferentes” y ha señalado que hoy “la economía crece, se crea récord de empleo, y el Gobierno de Pedro Sánchez, despliega políticas sociales para revalorizar pensiones, garantizar el Ingreso Mínimo Vital, aumentar becas o abaratar el transporte público”. “Para lograr esas políticas públicas, el Gobierno de Sánchez ha aumentado los impuestos a las grandes fortunas, a la banca y a las empresas de energía, a quienes Feijóo ha prometido devolvérselos”.