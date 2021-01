La Rioja pide colaboración por "si se desborda la situación sanitaria" a Euskadi, que tiene un 20% de las camas de UCI libres

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado que se han mantenido conversaciones con el Gobierno vasco "en el marco de la solidaridad del sistema público de salud de este país", de tal manera que, en caso de que la situación sanitaria se desborde en La Rioja, esta pueda contar con la colaboración vasca "para atender a los riojanos". Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que ha estado acompañada del director general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Pello Latasa. Sobre esta posible colaboración, ha recordado que ya lo hicieron con Castilla y León en la primera ola, recoge Europa Press.

"Este apoyo podría concretarse con la cesión del equipo necesario para incrementar la capacidad de nuestra UCI", ha señalado, si bien ha apuntado que las conversaciones se encuentran "en una fase preliminar". "Pero contamos con su colaboración, por lo que traslado nuestro más profundo agradecimiento desde el Gobierno riojano", ha apostillado.

Mientras tanto, la ocupación hospitalaria sigue con su escalada en Euskadi, que ya tiene 694 ingresados, 134 de ellos críticos en las UCI, medio centenar más que hace dos semanas. Según los datos ofrecidos por la consejera de Salud vasca, Gotzone Sagardui, en rueda de prensa este miércoles, Euskadi cuenta —en el tercer escenario de los cinco contemplados en el plan de contingencia—con un total de 332 camas de UCI, de las que el 20% están libres. De las ocupadas, el 40% lo están por pacientes positivos en coronavirus.

"Esperemos no tener que contar con esta ayuda de nuestros vecinos, pero tenemos que estar preparados porque las previsiones no son buenas", ha indicado la consejera riojana. "No quiere decir que las medidas sanitarias aprobadas la semana pasada no tengan efecto, pero requieren tiempo para que se doblegue cada uno de los indicadores, que incide sobre los factores epidemiológicos, impidiendo la cadena de transmisión, y después en la situación de los hospitales", ha concluido.