Segunda multa a Serunion en Euskadi, ahora de 25.000 euros, por las incidencias en los comedores escolares

Otra multa para Serunion. La empresa de 'catering' ha recibido una segunda sanción del Departamento de Educación por las incidencias en la gestión de los comedores escolares, entre ellas la aparición de insectos en los platos. La actual multa asciende a 25.000 euros, por 40.000 de la anterior. El consejero Jokin Bildarratz ha recordado en el Parlamento Vasco que también están en estudio lo que ha llamado “medidas adicionales”. En concreto, se refiere a la posibilidad de rescisión de la adjudicación a esta empresa en la comarca donde se halla la ikastola pública de Durana, Ikasbidea, que es donde se han constatado los problemas.

Serunion da servicio igualmente a la zona de Ayala y Laguardia en Álava, a Bilbao y al entorno de Hernani, por lo que la posible rescisión no haría desaparecer a esta firma de la escuela pública vasca. Asimismo, es dudoso jurídicamente que, pese a las sanciones, no pudiera volver a optar a ese contrato. De hecho, muchas de las otras firmas de 'catering' ya recibieron sentencias en firme por haber conformado un cártel para maximizar sus beneficios en el pasado.

Bildarratz, igualmente, ha querido matizar el alcance de unos hechos que han motivado que las AMPA protesten y redoblen el seguimiento de los menús. “Estamos hablando de 520 comedores en 417 centros escolares, con una media de 87.135 comensales diarios”, ha dicho el titular de Educación. No es la primera vez que afirma que los problemas están acotados a uno o pocos colegios y que no es un problema generalizado.

Además, ha afirmado que hay controles y que funcionan. “Un grupo de auditores realiza control presencial diario en los centros escolares. Los datos se recopilan mediante el empleo de un protocolo que se aplica en los comedores, tanto con suministro de comida transportada como en elaboraciones de la comida in situ. Como medida adicional, se está haciendo un exhaustivo seguimiento del producto en origen, desde las materias primas, desde su manipulación y elaboración en las instalaciones de la empresa hasta la mesa”, ha señalado Bildarratz.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han sido los grupos que han elevado este asunto a la sesión de control al Gobierno del Parlamento. Desde la bancada abertzale, Itxaso Etxebarra, ha negado que el problema sea de unos pocos colegios. “No estamos hablando de uno o dos centros. Estamos hablando de decenas de centros que a diario están denunciando incidencias porque la comida no llega en buen estado. Y cuando digo en buen estado, no estoy hablando de si hay o no insectos, si hay gusanos o no hay gusanos, porque parece que si no se detectan este tipo de incidencias no hay motivo para quejarse. Estoy hablando de platos de pasta que resultan incomestibles para los alumnos, a pesar de que todos sabemos que suele ser una de sus comidas favoritas. Hablamos de salchichas que si les clavas el tenedor se parten porque están totalmente endurecidas y secas, calcinadas después de pasar tanto tiempo en los termos y los carros calientes. Estamos hablando de carnes con texturas que generan dudas más que razonables sobre su estado. Y esto sucede día tras día en nuestros comedores”, ha criticado.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Isabel González ha lamentado que las AMPA no puedan tener acceso a los datos de incidencias para su labor de seguimiento del servicio de comedor. “Para las familias esto es algo fundamental. Se trata de la alimentación de sus hijos y de sus hijas 180 días al año y 15 años de su vida”, ha señalado. “Creemos que los comedores escolares no son comederos, ni son un mero servicio complementario ni una mercancía más”, ha zanjado.