La semana con más fallecidos de esta ola en las residencias vascas deja 19 decesos y siguen siendo más de 100 los brotes

Las residencias vascas han cerrado la semana con más decesos de toda esta última ola, con 19 mayores fallecidos con COVID-19 desde el pasado martes, siete guipuzcoanos, seis vizcaínos y seis alaveses. El total en la pandemia es ya de 1.175. Son datos coincidentes con el contexto de mayor mortandad desde la primera ola en Euskadi. En la sociedad en general, enero se ha cerrado como el segundo peor mes de los casi dos años de pandemia solamente por detrás de abril de 2020. Ómicron tiene unos porcentajes de letalidad más bajos pero ha sido tal el tsunami de contagios que en números absolutos ha superado a las anteriores olas de las variantes delta o alfa del Sars-Cov-2. Según los datos actualizados ofrecidos como cada semana por las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, son aún 101 los brotes activos y 904 los casos activos, datos ligeramente inferiores a los 109 y 951 de hace una semana.

El territorio que más decesos ha notificado es Gipuzkoa, con siete. Han sido dos internos de Zorroaga en Donostia y otros dos en Lamorous, ubicada en la misma ciudad, así como uno en Santa María Magadalena de Hernani, en San Juan Bautista de Andoain y en San Lázaro de Elgoibar. Son 33 las muertes totales en esta ola, lo que arroja una letalidad del 2,34% entre quienes ya no son casos activos. En Gipuzkoa se han dado 307 positivos en la última semana y los casos activos no solamente no bajan sino que crecen de 388 a 399. Se concentran, eso sí, en 31 focos por 36 de la pasada semana. Hay ocho residencias con más de una veintena de usuarios infectados y en el caso de Zorroaga de Donostia y Fraisoro de Zizurkil son 48 y 45, respectivamente. En cuanto a las plantillas, hay 191 profesionales de baja -63 menos en siete días- procedentes de 47 residencias. En la última semana, en la red se han hecho 3.167 pruebas diagnósticas, según los datos facilitados por la portavoz foral, Eider Mendoza.

En Bizkaia, ha habido seis muertes de personas con COVID-19. Como es habitual, la Diputación no desglosa de qué centros procedían como tampoco en cuáles hay brotes. En todo caso, se conoce que hay contagiados en 51 de las 154 residencias del territorio (eran 55 el pasado martes). Los casos activos bajan de 395 a 358. Los hospitalizados son 25, el 6,98% de los positivos. En cuanto a las plantillas, hay 193 gerocultores contagiados y 36 más en cuarentena.

En el caso de Álava, también han sido seis los fallecimientos aunque se ha querido matizar que "en al menos dos de los casos el coronavirus no ha sido la causa principal". Tres de las defunciones proceden del brote de la residencia Alday Arrespalditza y eran personas hospitalizadas. Los otros casos se han dado en el centro Casa Vasca de Elorriaga, a las afueras de Vitoria, en Aiara Okondo de la localidad homónima y en San Roque de Llodio. Además, hay dos personas hospitalizadas (el 1,36% de los positivos) y se recalca el mismo mensaje de cada martes: "Salvo las personas hospitalizadas, el resto de afectadas se encuentran asintomáticas salvo alguna con síntomas leves".

En el sentido contrario, "157 se han recuperado de la enfermedad en la última semana". En el caso alavés, los casos activos bajan a 147 tras una semana con alrededor de 142 positivos según las estimaciones de este periódico. Los focos activos son 19, los mismos en número que siete días atrás aunque han aparecido casos en nuevas residencias como Sanitas San Martín (conocida por ser la primera en España en cuarentena a principios de marzo de 2020). El brote de mayor importancia está en el centro Nuestra Señora de las Viñas de Oyón, en la Rioja Alavesa, seguido de Alday Arrespalditza, con 17 contagiados, Aiara (en el pueblo del mismo nombre) con 16 y de Casa Vasca de Elorriaga. El centro privado Lakua (el público del mismo nombre ha superado el brote sin decesos) y Caser Alto del Prado también tiene más de una decena de positivos. Lo que sí ha destacado el diputado general, Ramiro González, es el descenso "significativo" de los trabajadores en cuarentena, que son ahora 66 por 103 de la semana anterior.

Por otro lado, según los datos del Ministerio de Sanidad, en Euskadi se han notificado este martes 2.075 nuevos positivos de COVID-19 y la tasa de incidencia es de 2.215 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En cuanto a los hospitales, siempre según esta fuente, habría 600 personas ingresadas en total, de las que 100 estarían críticas en la UCI.