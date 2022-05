Senegal deja sin licencia para pescar a cuatro atuneros vascos y quedan atrapados en Dakar

Cuatro atuneros vascos que se dedican a la pesca con caña del atún en las aguas del Atlántico Este se encuentran atrapados en el puerto de Dakar, capital de Senegal, desde principios de este año sin poder faenar al no concederles el Gobierno de país africano las licencias de pesca, que ya han abonado. Senegal está incumpliendo el acuerdo de pesca con la Unión Europea sin explicar las razones específicas y, mientras desde instancias comunitarias se intenta solucionar el conflicto, los buques vascos permanecen amarrados a puerto, sumando gastos que ascienden a 213.000 euros por barco, es decir 852.000 euros entre los cuatro buques, entre licencias y otros gastos acumulados desde comienzos del año, a lo que hay que añadir las pérdidas por lo que no están pescando.

Amazon desiste de instalarse en Oiartzun tras la polémica con EH Bildu

Saber más

En concreto, han pagado al Gobierno de Senegal 13.000 euros por barco en concepto de licencia que no se les ha concedido, y cada uno de los buques suma alrededor de 50.000 euros por mes en concepto de costes de los amarres del puerto, pagos a consignatarios y a la tripulación, a los que tienen que seguir pagando aunque no salgan a faenar y mantenimiento de los buques según denuncia Miguel Ángel Soler, presidente de Dakartuna, la sociedad que agrupa a estos cuatro armadores. Pese a que el bloqueo en el puerto se debe a causas que se escapan a su control, estos barcos tienen, de momento, bloqueadas cualquier tipo de ayudas desde la UE. Tampoco les llegan desde los Gobierno central y vasco por tratarse de una cuestión de ámbito comunitario.

El conflicto con Senegal afecta a todos los barcos de la UE que operan en sus aguas, en total un 26 atuneros, pero son los cuatro pertenecientes a empresas vascas los más afectados por la crisis debido al tipo de pesca que llevan a cabo, con caña, siguiendo el modelo de pesca sostenible que se lleva a cabo de forma mayoritaria por la flota del Cantábrico. Esto supone que necesitan para llevar a cabo la pesca la compra de cebo vivo, especialmente sardina y anchoa, que solo se encuentra en esa zona en aguas de Senegal, y que el Gobierno del país africano les ha vetado, impidiéndoles así pescar en otras aguas de países como Mauritania , Cabo Verde , Gambia y Guinea–Bisáu como están haciendo el resto de los barcos, que son atuneros congeladores que llevan a cabo otro tipo de prácticas de pesca.

Se trata de los barcos, ‘Pilar Torre’, de armador en Bermeo aunque tiene base en Santander, ‘Berriz San Francisco’, de Hondarribia, ‘Iribar Zulaika’, de Getaria, y Corona del Mar, de Bermeo, aunque con bandera francesa. Los cuatro barcos mantienen cinco personas en Dakar para el cuidado de estos barcos y viviendo en ellos desde el mes de enero para evitar que se los “desvalijen” en el puerto.

Según denuncia el presidente de Dakartuna, la Unión Europea, la única que tiene capacidad de negociación con Senegal por tratarse de un acuerdo comunitario, “no se ha dignado a notificarnos nada de forma oficial. A día de hoy no sabemos cuál es el problema por el que no podemos trabajar y tampoco sabemos cuándo vamos a poder salir a pescar”.

Tras el requerimiento del Gobierno de Senegal a la UE para que se pagaran las deudas de un barco con el Gobierno del país como condición para desbloquear las licencias, Dakartuna accedió a pagar esta deuda de 12.000 euros, pese a que el buque era ajeno a la asociación, –y se negaba a pagar–, pero tampoco eso ha desbloqueado los permisos, lo que está llevando a los armadores de estos buques a una situación límite. “Si no se desbloquea el tema o se nos da una solución mediante ayudas, en un mes ya no tendremos ni barcos ni a dónde ir”, dicen.

La europarlamentaria del PNV Izaskun Bilbao, que viajó a Senegal con una delegación comunitaria en el mes de febrero, encabezada por el presidente de la Comisión de pesca Pierre Karleskind, ha señalado a elDiario.es/Euskadi, que las gestiones que se están llevando a cabo van encaminadas a conseguir que se puedan desbloquear las ayudas al entenderse como causa de fuerza mayor el parón en el que se encuentran estos barcos.

Hasta ahora, un informe jurídico de la Comisión Europea entiende que no es posible otorgar las ayudas porque el acuerdo con Senegal no está roto, aunque la realidad es que no se permite pescar a los barcos. Una cuestión de la discrepa la europarlamentaria Bilbao, que cree que es posible desbloquear las ayudas. También se está intentando que el Gobierno español presione en la UE para que se solucione la crisis de estos armadores antes de que sea irreparable.

En principio, las negociaciones que mantiene la UE con Senegal están dirigidas a romper el acuerdo, porque no se cumple, mientras por la vía diplomática se intenta forzar al país africano a cumplir el pacto de pesca que la UE firmó con Senegal en 2014 y que se renovó en noviembre de noviembre de 2020.