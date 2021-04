Lucía, Elvira y Renata son tres mujeres diferentes entre sí, pero con muchas cosas en común, entre ellas, que han tenido que sacar adelante su hogar y a sus hijos durante la Guerra Civil española. Al igual que la inmensa mayoría de las mujeres de aquella época en este país, tuvieron que hacer frente al hambre y la pobreza y después de más de 80 años se enfrentan al riesgo de caer en el olvido. No fueron grandes abanderadas de ningún movimiento, ni salieron a las calles para alzar la voz por sus derechos, pero sí que lucharon desde su trinchera: la casa.

Así lo recoge la Doctora en Ciencias de la Información, Susana López, en 'El silencio más noble', una novela que homenajea a aquellas mujeres que de forma silenciosa se enfrentaron a los problemas que por aquella época se consideraban el pan de cada día, como los bombardeos, el envío de los niños al extranjero, la represión, la tuberculosis o el hambre.

"Es un retrato de las madres amas de casa que vivieron la Guerra desde sus hogares y un retrato de las que vivieron la derrota. No oculto el punto de vista, que es el de los derrotados y dentro de los derrotados las más olvidadas porque es verdad que en muchas novelas se ha rendido homenaje a muchas mujeres de la época que han abanderado la revolución, el movimiento feminista, el derecho a voto de las mujeres, etc., pero estas otras, que son la masa que hay abajo, calladitas desempeñando sus tareas con la mayor dignidad posible y luchando muchísimo son las que han sido silenciadas y curiosamente son la mayoría", ha explicado López quien ha sido profesora en universidades como las de Navarra, Valladolid o el País Vasco.

Para escribir la novela, López ha recopilado testimonios que durante su juventud le contaron sus abuelas y ha recuperado historias preguntando a sus familiares que aún viven. Los personajes de Lucía y Elvira, además de algunas escenas del libro, están inspirados en sus propias abuelas. "Es una historia conocida, pero quiero que se vea desde un nuevo punto de vista, el de las mujeres que tiraban del carro mientras sus maridos estaban luchando en la guerra. He querido rendirles un homenaje", ha asegurado.

López señala que a pesar de llamar popularmente "amas de casa" a las mujeres que se dedican a sus hogares, no se trataba de personas que no trabajasen. Muchas de ellas a pesar de no contar con un salario, además de sus hijos y sus hogares, atendían junto a sus maridos los comercios o talleres que estos regentaban o realizaban labores del campo.

Además de los testimonios de sus familiares, ha completado la historia con la prensa de la época, sobre todo para ser lo más fiel posible a los datos más objetivos como eventos o sucesos concretos. "Es una novela que me ha hecho llorar mientras la escribía, que la viví con muchísima intensidad en cada uno de los personajes que se iban convirtiendo en mí mientras le pegaba al teclado del ordenador", confiesa la escritora.