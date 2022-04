Sindicatos vascos denuncian que las instituciones eluden su responsabilidad ante los accidentes laborales

El pasado 2021, 48 personas murieron en Euskadi en accidentes laborales, según las cifras aportadas por los sindicatos vascos. En lo que va de año, aseguran que el número de muertes en siniestros laborales ha ascendido hasta 17. Con el objetivo de denunciar que las instituciones “miran para otro lado” y eluden su responsabilidad cuando las empresas y patronales incumplen cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores, los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, Etxalde e Hiru se han manifestado este jueves, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el centro de Bilbao.

“En el día de hoy claramente no hay nada que celebrar y sí mucho que exigir, tanto a las instituciones publicas como a la patronal porque los accidentes mortales aumentan y de las enfermedades profesionales ni hay ni siquiera datos porque no se registran bien. Esas muertes son una aberración pero cuando ocurren no cambia nada ni pasa nada”, ha denunciado la responsable de Salud Laboral de los sindicatos ELA, Leire Heredia, al terminar la manifestación, frente a la sede del Gobierno vasco.

Según ha denunciado, la responsabilidad de “no haber puesto las adecuadas medidas preventivas” cuando ocurren accidentes o muertes laborales es de la empresa y de las instituciones. Por ello, ha exigido “cambios en las políticas de prevención”, más inversión en tecnología y recursos humanos y un mayor control en las empresas, con el objetivo de hacer “que cumplan y garantizar que aplican la legislación laboral en materia de seguridad en centros de trabajo y empresas”.

La representante del sindicato LAB, Luli Eraso, ha insistido en que la responsabilidad de los accidentes laborales es de “la patronal”. “En las empresas no se hace una prevención real y se anteponen los intereses económicos a la salud y la vida de los trabajadores”, ha denunciado, para después, al igual que Heredia, recalcar que las instituciones “siguen mirando hacia otro lado cuando, en realidad, se trata de un problema estructural que no quieren colocar en la agenda política”.

Una vez finalizada la marcha, los manifestantes, con claveles rojos en las manos, han colocado las flores en un altar con velas en el que se leían los nombres de los fallecidos en accidentes laborales en Euskadi. “Existe un sub-registro en las estadísticas oficiales de los accidentes laborales y mutuas y empresas son las principales responsables de esta situación mientras las instituciones no toman los controles y las medidas necesarias”, han criticado los sindicatos en un comunicado conjunto leído tras la ofrenda.

Horas antes de la manifestación convocada por los sindicatos vascos, CCOO también ha convocado una marcha para denunciar que “la precariedad mata”. “Muchas de las personas que han fallecido en accidentes de trabajo, trabajan en empresas que son subcontratas de otras empresas principales. Desde CCOO hemos denunciado muchas veces que la subcontratación lo que genera son accidentes de trabajo, pero además, hay figuras específicas, como la subcontratación abusiva o la subcontratación de la actividad principal, que directamente son prácticas para externalizar riesgos y para desentenderse de la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Esto es lo que está trayendo los accidentes de trabajo”, ha destacado Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral del sindicato, que ha insistido en que “hay un 75% más de posibilidades de tener un accidente de trabajo si se tiene un contrato temporal que si ese contrato fuese indefinido”.

Baile de cifras sobre muertes laborales

A pesar de que las cifras aportadas por los sindicatos elevan las muertes por accidentes laborales en 2021 a 48, la estadística oficial del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, (Osalan) refleja que los accidentes mortales en Euskadi fueron 35 debido a que se eliminan los fallecimientos que la mutua ha rechazado como accidente laboral. Para hacer frente a los accidentes y prevenirlos antes de que ocurran, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco presentó el pasado marzo la Estrategia de Salud Laboral 2021-2026 en la que, entre otras cuestiones, reconoce la necesidad de incrementar la labor de inspección, presenta como “debilidades” la “alta precariedad laboral en sectores claves como el sociosanitario y de cuidados” o la “ausencia de sindicatos representativos en el Consejo General de Osalan” y como “amenazas” que a día de hoy hay una “mayor exposición a factores de riesgo psicosocial por la pandemia”, especialmente en mujeres, la “precarización de las condiciones de trabajo como consecuencia de la crisis económica” o el “auge del teletrabajo y otras formas de trabajo en las que es difícil realizar un control de la salud y seguridad” en porque el espacio que se realizan es el hogar.

En cuanto a los objetivos principales de la Estrategia, se incluyen “situar a las personas en el centro y atender a los determinantes sociales que generan desigualdades” como aquellos colectivos en los que “cuesta más” implementar la prevención de riesgos laborales como las micropymes, el personal autónomo, la hostelería o el comercio, “integrar” la perspectiva de género en la prevención, “reducir” las desigualdades que se puedan dar por edad, procedencia y otros factores de la persona trabajadora y asegurar “la participación de todos los agentes en la seguridad y salud laborales”.