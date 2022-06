Los socialistas se reconcilian con Sagardui tras sus diferencias por la gestión sanitaria en Euskadi

El PSE-EE, tras la disensiones exhibidas este lunes en torno a un posible “cambio cultural” en la atención primaria -interpretado como la antesala de recortes por profesionales, sindicatos y oposición- y hace dos semanas en torno a las exigencias de euskera para acceder a plazas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), ha vuelto a cerrar filas con el PNV, su socio de Gobierno, y con la gestión de la consejera Gotzone Sagardui. Este jueves, en el pleno del Parlamento, el socialista Ekain Rico ha sido el encargado principal de replicar a EH Bildu, que había presentado una iniciativa para “ofrecer contratos de trabajo estables, atractivos y de calidad para la adhesión de residentes al sistema sanitario”. “Usted sabe que no se puede hacer. Todo vale para el zasca, zasca y zasca -ha respondido Rico ante las propuestas concretas defendidas por Rebeka Ubera haciendo los gestos con la mano-. Y eso no es así. No es así. Yo lo siento mucho. Creo que ustedes han perdido la oportunidad de demostrar la utilidad de EH Bildu para algo tan importante como puede ser el poner soluciones a los problemas de la sanidad”.

PNV y PSE-EE han coincidido en que la escasez de profesionales es generalizada más allá de las fronteras vascas y que las condiciones laborales son positivas. Ambos socios del Ejecutivo han aparcado sus diferencias y han compartido argumentario. Así se ha expresado Rico: “Un médico de familia que acaba de terminar su residencia en medicina familiar o pediatría tiene, en estos momentos, un contrato de larga duración ofertado por Osakidetza de alrededor de 3.000 euros, en un horario que, en un porcentaje muy alto de las plazas, es de mañana, de 8 a 15 horas. Como creo que saben, el salario medio en Euskadi es de 2.278 euros. Es decir, en este caso, estamos hablando de la oferta de un salario 700 euros superior al salario medio de Euskadi, que es una de las comunidades autónomas de España con el salario medio más alto”. Y así la peneuvista Estíbaliz Larrauri: “En gran medida son contratos de larga duración, y también con retribuciones que son, junto a Navarra, las más altas de todo el Estado. Que son, de media, de base, 3.000 euros en 14 pagas, más los complementos que a cada uno le correspondan por los puestos que ocupa. Y esto, además, en horario principalmente de mañana, que se entiende que es el horario más demandado, y el que favorece probablemente la conciliación u opciones personales”.

En estas circunstancias, la propuesta original de EH Bildu, modificada con aportaciones de Elkarrekin Podemos-IU, ha decaído y el Gobierno ha sacado adelante una resolución pactada con PP+Cs. Ello ha permitido a la coalición abertzale ironizar que ahora Sagardui, presente en la sesión, “comparte modelo” con Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña por el PP. “No sé si este acuerdo muestra que Ayuso va detrás de Sagardui o Sagardui detrás de Ayuso”, ha añadido Ubera, que ha considerado que “en los momentos clave” de crisis en la gestión sanitaria los 'populares' apoyan al Ejecutivo, recordando que no apoyaron todas las iniciativas de la oposición cuando surgió la investigación por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018 o la polémica por las vacunaciones irregulares el inicio de la campaña contra la COVID-19, a principios de 2021. “Cada cuál elige quiénes son sus compañeros de viaje”, ha lamentado la portavoz sanitaria de EH Bildu.

Así, el acuerdo alcanzado señala que toca instar a Osakidetza, “en las siguientes convocatorias”, a que “oferte todas las plazas que su capacidad formativa permite para tener garantía de relevo generacional entre los profesionales de Osakidetza en los próximos años”. Se añade que Salud, “aI término de la formación”, tendrá que “ofertar un contrato de trabajo con la mayor estabilidad posible a todas aquellas personas que sean necesarias para seguir fortaleciendo el sistema de atención sanitarioa de Euskadi”. Finalmente, se entiende como necesario que “preste especial atención a las personas que están realizando su residencia en atención primaria para que los contratos que se les ofrezcan para cuando terminen su trayectoria formativa sean atractivos y de calidad, de acuerdo con la normativa vigente”. Larrauri, desde la bancada del PNV, ha acusado abiertamente a EH Bildu “desprestigiar a los profesionales de Osakidetza”.

Acto seguido, justo tras este debate, la mayoría del Gobierno ha rechazado igualmente otra propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU que, según informa Europa Press, instaba al Ejecutivo “a constituir una mesa, junto a representantes de los trabajadores y usuarios de Onkologikoa, con el fin de redactar un nuevo convenio que establezca el cambio de titularidad de este centro y la integración de su plantilla en Osakidetza”. Esta infraestructura está en Donostia.