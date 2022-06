Los socialistas sugieren que el elevado nivel de euskera lastra la búsqueda de médicos en Euskadi

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que gobierna en coalición con el PNV, ha considerado que no se puede “pretender que todos los médicos en Euskadi para cubrir las plazas tengan el PL4”, esto es, un alto nivel de euskera, ni contar con “un sistema sanitario de diez con exigencias para incorporarse que lo imposibilitan”. En declaraciones a Radio Popular, recogidas por Europa Press, el dirigente socialista se ha referido de esta manera a las declaraciones de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, sobra falta de médicos en Euskadi y su influencia en la atención primaria.

Tras señalar que en el acuerdo de gobierno entre PSE y PNV se incorporó la medicina de cercanía como “elemento clave del sistema sanitario”, Andueza ha confiado en que se incorporen “nuevos efectivos a la Sanidad pública vasca para responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía”. Respecto a la posibilidad de modificar la exigencia de euskera en algunos perfiles, el dirigente socialista ha considerado “indudable que existe falta de personal sanitario” y no se puede querer tener “un sistema sanitario de diez con exigencias para incorporarse que lo imposibilitan”. PP+Cs ya se pronunció en términos similares.

“Si hay un déficit de médicos de familia y de otras especialidades creo que los requisitos tendrán que adecuarse para posibilitar que los médicos puedan incorporarse. No podemos pretender que todos los médicos en Euskadi para cubrir las plazas que existan tengan el PL4 y determinados perfiles van a imposibilitarlo muy mucho”, ha argumentado. A su juicio, no se puede “exigir una cosa y después elevar determinados requisitos que probablemente no sean imprescindibles o tan determinantes”. “La sanidad está en juego y todos tenemos que poner los instrumentos necesarios para reconducirlo”, ha añadido.

De este modo, y tras definirse como “defensor del euskera y euskaldun”, ha advertido que “uno de los elementos importantes en una OPE o en la incorporación de personal sanitario no puede ser un perfil lingüístico porque se ponen en riesgo determinados servicios”. Hay que establecer prioridades y cubrir esas plazas de la manera más rápida posible“, ha incidido.