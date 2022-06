La oposición afea a Sagardui que disfrace de “cambio cultural” recortes en la atención sanitaria en Euskadi

Las tres principales fuerzas de la oposición en el Parlamento Vasco, EH Bildu, PP+Cs y Elkarrekin Podemos-IU, han coincidido este jueves en criticar con dureza las reflexiones sobre el necesario “cambio cultural” en la Sanidad pública planteadas por la consejera Gotzone Sagardui, entre las que incluyó la posibilidad de una mayor “movilidad” para acudir al médico por la falta de personal en los ambulatorios. Entretanto, en Radio Euskadi, Sagardui ha querido matizar los mensajes lanzados en un foro privado y ha recalcado que seguirá existiendo una Osakidetza de “calidad” y que este verano la planificación no será muy diferente a la de otros años. La oposición forzará a que detalle sus planes también en la Cámara.

Sin decesos por COVID-19 en las residencias vascas por vez primera en semanas

Saber más

“Lo llaman 'cambio cultural' cuando detrás está el desmantelamiento” del servicio público, ha denunciado Rebeka Ubera, de EH Bildu, que ha subrayado que en sus diez años en la comisión de Salud se ha alertado en numerosas ocasiones de la necesidad de reforzar la atención primaria sin respuesta por parte del Gobierno. La coalición diagnostica que el “sobreesfuerzo” del personal ha permitido durante años sostener la “calidad” del servicio pero que ahora ya “no pueden más” por la no cobertura de todas las plazas, por la sucesión de jubilaciones y por la mala planificación. Ha mencionado expresamente los problemas que ya se dan en Lea-Artibai, Azpeitia o la Llanada Alavesa y ha avisado: “No podemos quedarnos de brazos cruzados una década más. Toca que asuman sus responsabilidades. Dejen de echar la culpa al empedrado”.

Laura Garrido, de PP+Cs, cree que los problemas en Osakidetza “no se pueden despachar como si fuera un cambio cultural” porque los problemas no son “sobrevenidos” sino “estructurales”. Hay una “falta de previsión absoluta” y en Euskadi, además, hay “especificidades” que obligan a reforzar más aún la atención, como es la “población envejecida” que acarrea “cronicidad y pluripatologías”. De 1.700 facultativos en atención primaria -ha añadido Garrido- está previsto que 500 se jubilen en un lustro, por lo que ha urgido a plantear desde ya las soluciones. PP+Cs, en todo caso, ha aprovechado el debate para reclamar una rebaja de las “exigencias” de euskera en los procesos de selección porque “constituyen una traba” para “atraer” profesionales de fuera en un contexto de “competencia feroz” con otras comunidades autónomas.

“La Sanidad vasca hace mucho tiempo que ya no es la mejor del mundo”, ha ironizado Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU. Y ha añadido: “Nos parece alarmante. Hay un proceso de desmantelamiento o de depreciación paulatina. La privatización no puede ser encubierta bajo el eufemismo de cambio cultural. Es una decisión política”. “Si hay un cambio que hacer, que lo haga el Gobierno, no la ciudadanía”, ha seguido Gorrotxategi, que ha descrito los planes de Sagardui como “cultura del sálvese quien pueda” o incluso como “modelo Ayuso”, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.