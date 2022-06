Euskadi prevé que la escasez de médicos obligará a desplazarse más lejos para ir al ambulatorio

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha sugerido que la escasez de médicos de familia en los ambulatorios apunta a un horizonte de mayor 'movilidad' de la ciudadanía para recibir atención, esto es, a que haya que ir más lejos para ir al médico. Este cambio de paradigma, según Sagardui, será más gestionable en Euskadi al ser una comunidad “pequeña, con buenas redes y servicios de comunicación”. “La movilidad no debería ser un problema, pero lo es”, ha indicado en su intervención en el Executive Forum, celebrado este miércoles en Bilbao y que estaba patrocinado por dos farmacéuticas, Pfizer y GSK, cuyos logos eran bien visibles durante toda la intervención de Sagardui.

La consejera se ha referido a esta situación como “cambio cultural” y ha indicado que viene provocado también por la especialización de recursos generada por la innovación en técnicas y tecnologías. En el futuro habrá consultorios atendidos por servicios de enfermería y centros que permanecerán cerrados en las épocas vacacionales. En este sentido, Sagardui ha manifestado que Euskadi se enfrenta al “reto” de trasladar a la ciudadanía que viene “un cambio cultural, de usos y costumbres en la relación con los servicios sanitarios”, informa Europa Press.

Además, habrá que recurrir “en mayor medida” a consultas telemáticas o a herramientas de triaje telemático. “Esto va a ser así”, ha remarcado, para puntualizar que esa mayor presencia de estas nuevas herramientas “no sustituirán la atención a prestar”. No es la primera vez que se lanzan mensajes similares y, de hecho, las autoridades sanitarias vascas suelen repetir que los aprendizajes de la pandemia han venido para quedarse. Y eso que, como ha expresado Sagardui en la misma ponencia, la COVID-19 no ha desaparecido y existen riesgos de nuevas pandemias.

La consejera ha afirmado que la Atención Primaria tiene dos grandes retos: el primero, la escasez de médicos de Familia y de Salud Comunitaria -más de un centenar de plazas no están cubiertas, en estos momentos-, y el segundo, la atención centrada en la demanda. En su opinión, la mala planificación docente, los 'numerus clausus' y el acceso MIR restrictivo, están en la raíz del primer reto, la escasez de médicos, “que no tiene solución a corto plazo”. Ante esta realidad, Sagardui ha señalado que estas dificultades no pueden ser una excusa para no seguir mejorando; por lo que, ahora mismo, en atención primaria, su departamento “está volcado” en el desarrollo de la atención centrada en la demanda.

Su objetivo es que el personal de medicina, de enfermería y de administración de los ambulatorios “trabaje en equipo”, de manera que no se generen “citas innecesarias, reiteración de visitas de la ciudadanía y mayores cargas de trabajo para todo el equipo”, ha enumerado. En este modelo, ha remarcado Sagardui la enfermería va a tener un papel “fundamental”, ya que la formación y cualificación del personal de enfermería va a hacer a sus profesionales, enfermeros y enfermeras, “protagonistas” de muchas de las actuaciones que tradicionalmente se derivaban al facultativo y que ahora entran dentro del ámbito de sus competencias.

Sagardui ha indicado también que las “transformaciones” afectarán también a la atención hospitalaria. Ya se centralizaron en una las dos salas de Urgencias de Vitoria, se ha cambiado la atención de Cardiología en Bilbao y ha habido polémicas en la comarca de Bidasoa. Sagardui ha indicado que hay planes “en distinto grado de desarrollo” para Galdakao -con la oportunidad vinculada a la llegada del metro hasta el hospital-, para Cruces, que necesita nuevos espacios, para el Alto Deba o para Zumarraga. En Tolosa se espera un centro pública ya que es la única comarca con un hospital privado concertado como referente para la zona.