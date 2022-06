Sin decesos por COVID-19 en las residencias vascas por vez primera en semanas

Por vez primera en semanas -aunque con el matiz de que no hay datos actualizados de Bizkaia- no se han notificado decesos a causa de la COVID-19 en las residencias vascas. A la espera de que la tendencia se consolide, el contador se ha detenido en 1.230 defunciones (según la estimación de este periódico a partir de los partes de las Diputaciones) o en 1.323 (según los datos del Imserso, que no incluyen la etapa previa al confinamiento). Se han producido entre 14.999 y 17.290, por lo que el virus ha afectado a un porcentaje muy alto de una red de 17.976 plazas.

En cuanto a la incidencia, los datos reflejan una subida de casos en Gipuzkoa, que presenta 58 mayores con coronavirus en diez brotes que subirían a 12 si se tienen en cuenta los 22 casos entre profesionales. En los últimos siete días ha habido 51 nuevos infectados y únicamente 11 recuperaciones. Zorroaga de Donostia, con 19 casos, y Sagrado Corazón de Errenteria, con 14, son los centros con más positivos en este momento.

En Álava, por el contrario, los casos activos bajan de 38 a 10 luego de 34 recuperaciones y seis positivos. La Diputación ha destacado que solamente uno de los contagiados está ingresado y reseña que el resto presentan cuadros leves o asintomáticos. Los focos han bajado de nueve a cinco. El centro con más casos es San Prudencio de Vitoria, de titularidad municipal. Hay cuatro mayores con COVID-19 en el que es el octavo brote en la pandemia allí. Se informa de que “también 19 personas que trabajan en las residencias para personas mayores se encuentran de baja por ser contactos estrechos de personas enfermas o por ser positivas en coronavirus, es decir, seis personas menos que la semana pasada”.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha hecho público este martes el más reciente informe comparativo sobre la incidencia de la COVID-19 en España y Euskadi aparece como la tercera comunidad autónoma con más incidencia entre el colectivo de mayores de 60 años. Son 837,19 casos por cada 100.000 personas, según estos datos, muy por encima de la media de 586,71. Por el contrario, se constata también que Euskadi es la segunda en pruebas diagnósticas realizadas, únicamente por detrás de Catalunya. Son 382 los ingresados por esta enfermedad, 23 de ellos en la UCI. Son números similares pero no idénticos a los ofrecidos este lunes por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).