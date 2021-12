Status Quo, Paul Carrack y Hawkwind, en el BBK Bilbao Music Legends 2022

BBK Bilbao Music Legends Festival 2022, que se celebrará los días 24 y 25 de junio en el Bilbao Arena, tiene ya, como primeras confirmaciones, las actuaciones de la banda británica Status Quo, que será el primer cabeza de cartel, junto a Paul Carrack, que presentará su último trabajo "One on One ", y la banda británica Hawkwind, que se encuentra realizando su '50th Anniversary Live Tour'. El Festival, patrocinado por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por Dekker Events, celebrará su primera edición en Bilbao después de haber faltado a su cita los dos últimos años debido a la pandemia producida por la COVID-19, según recoge Europa Press.

Según han destacado desde la organización, el festival comienza una nueva etapa, trasladando su recinto a Bilbao e incluyendo entre sus potenciales espectadores a "todos los miembros de la familia", con entrada gratuita hasta los 12 años. El festival seguirá manteniendo su filosofía: aforo mediano, sin aglomeraciones, con espacios para moverse con comodidad por el recinto, sin grandes colas, un único escenario, cinco artistas por día y descansos entre los artistas.

Desde la organización, ha adelantado las primeras confirmaciones de cartel y ha indicado que "muy pronto se anunciarán nuevas incorporaciones", que se sumarán a Status Quo, Paul Carrack y Hawkwind. Como en ediciones anteriores, han apuntado, se completará el cartel con músicos del panorama local e internacional, "entre los que siempre destacan las grandes leyendas que dan nombre a este festival", por el que ya han pasado artistas como Van Morrison, The Beach Boys, Jeff Beck, Steve Winwood, Jethro Tull, Bob Geldoff, Nina Hagen, Mavis Staples, John Cale, Steven Van Zandt y Graham Nash, entre otros.

Los interesados en acudir al festival podrán adquirir su bono de dos días, a través de Kutxabank o la web oficial del festival www.musiclegendsfestival.com, a un precio especial de oferta, de pista o grada, de 75 euros más gastos (hasta el 6 de enero de 2022).