'Traidores', la historia de un miembro de ETA que dio la espalda a la banda contada desde los ojos de su hijo

A Iñaki Viar, al igual que a los miembros de ETA que decidieron abandonar el camino de las armas y condenar la violencia, toda la vida le han llamado 'traidor'. Así lo asegura su hijo y así lo dice él mismo en 'Traidores', el documental que protagoniza. Viar formó parte de la banda durante el franquismo y fue detenido por la Brigada Político Social por poner una bomba en Bilbao con la que nadie resultó herido. Tras ocho años en la cárcel de Segovia, salió dando la espalda a la banda y condenando el terrorismo.

"Toda la vida se les ha llamado traidores desde el mundo nacionalista. Eso es lo que he visto yo desde niño", cuenta a este diario su hijo, Jon Viar, que narra la historia de su padre en 'Traidores', una película realizada con grabaciones que el propio Jon grabó a sus 13 años, cuando pudo comprarse una cámara de vídeo con el dinero de su primera comunión. También se incluyen en el documental imágenes de archivo histórico y rodaje profesional con las que se muestra cómo Viar y otros miembros de ETA y del Partido Comunista durante el franquismo rechazan la violencia e inician el Foro de Ermua, un movimiento cívico que se manifiesta contra la banda y propicia que sus integrantes fueran amenazados.

"Desde mi subjetividad muestro lo que yo he vivido, que es la historia de un niño que hereda el trauma de su padre y que, a través del cine, trata de explicarse la realidad en la que vive. He vivido y he visto siempre el trauma de mi padre, el sentimiento de culpa ineliminable por haber ayudado a crear ese monstruo", explica Viar hijo a elDiario.es/Euskadi.

Un trauma que, según Jon, no se supera nunca. "En el caso de mi padre, obviamente no se supera. En la película se ve que incluso a día de hoy está muy afectado por aquello. Tanto mi padre como otros ‘traidores’ lo que han hecho gran parte de su vida ha sido enfrentarse a ese monstruo que crearon", señala.

Además de las grabaciones realizadas por aquel Jon de 13 años, las imágenes recopiladas de archivo muestran entre otros episodios el Proceso de Burgos por el que fue juzgado Iñaki Viar y el rodaje con conversaciones con él. Las grabaciones en la actualidad han sido realizadas durante un periodo de cinco años en Bilbao, en varias zonas de Gipuzkoa, en Alcalá de Henares (Madrid) y en Segovia, en concreto en la antigua cárcel, donde estuvo preso Viar.

"Realmente me aterraba ver esa injusticia y pensar que hay una parte de la sociedad vasca que todavía hoy piensa que los crímenes de ETA tienen una justificación o que se justifican porque hubo otras violencias. Ese es el discurso que yo no comparto. El discurso de EH Bildu me parece un horror para la convivencia", manifiesta el director de la película, que él mismo describe como "muy dura por todo lo que implica".