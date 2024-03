Tres cargos socialistas cesan para ser candidatos en las elecciones vascas, Denis Itxaso, Aroa Jilete y Nélida de Santos

La normativa electoral hace incompatibles algunos cargos con ser candidato en las autonómicas. Puede presentarse un lehendakari o un consejero, pero no algunos de sus colaboradores, por ejemplo. También ha habido ajustes en otros niveles institucionales, como se vio con la dimisión de Imanol Pradales de su puesto en la Diputación de Bizkaia para centrarse en su carrera como candidato del PNV,. Por ello, este martes se ha conocido una cascada de ceses, los tres en el PSE-EE. El Consejo de Ministros ha confirmado el relevo de Denis Itxaso como delegado del Gobierno en Euskadi después de cuatro años y el Consejo de Gobierno ha tramitado la baja de la directora de Turismo, Aroa Jilete, que se suma a la de la jefa de gabinete de la vicelehendakari y consejera de Trabajo, Nélida Santos, que consta en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Horas antes se notificó igualmente el cese de Patricia Campelo en Bizkaia, igualmente socialista.

En el caso de Itxaso, que dejará paso a la primera mujer delegada del Ejecutivo central, su compañera socialista Marisol Garmendia, su última aparición ha sido en Vitoria, en una concentración de repulsa por el intento de asesinato de una mujer. Itxaso ha afirmado que siente que no le ha quedado nada en el tintero en esta etapa iniciada justamente el día en que se conocieron los primeros casos de COVID-19 en Euskadi, el 28 de febrero de 2020. Ha afirmado que tiene cumplida la “misión” de “naturalizar” el papel del Estado en Euskadi, algo que también defendió Javier de Andrés, del PP.

Tras el fin de ETA, se ha felicitado por haber sacado este organismo del “búnker”. “El delegado, siempre hombre y escoltadísimo, afortunadamente ya no es así. Habla euskera, trata con las industrias, ...”, ha señalado a los periodistas. Ha indicado que la Delegación es ya una institución vasca más, con plena “legitimidad” y “normalidad”. Ha destacado como hito final de su mandato el acuerdo de transferencia de Cercanías y otras dos competencias al Gobierno vasco. Ha pedido que este tipo de pactos no se vean como una cesión de una parte a la otra. “Estamos todos en el mismo barco. No hay un equipo contra otro. Todos estamos en el mismo lado de la mesa”, ha asegurado.

Patricia Campelo, ya fuera de la Diputación de Bizkaia

Itxaso es el cabeza de lista por Gipuzkoa en la candidatura de Eneko Andueza en el PSE-EE. Es el gran fichaje en las listas socialistas. Hablando ya como candidato, ha defendido que no se puede plantear solamente “más” autogobierno o derecho a decidir sino que toca hablar de “mejor” autogobierno, es decir, de cómo se gestionan ya las competencias propias como Sanidad y no tanto de obtener nuevas. “Las competencias no son algo sagrado”, ha manifestado.

En el caso de Jilete, que ha ocupado diferentes responsabilidades en el equipo del consejero Javier Hurtado, deja el Ejecutivo para ser la cabeza de lista de Andueza en Álava. Va por delante en la plancha del propio Hurtado. En la candidatura socialista de Bizkaia figura Santos, que ahora estaba en el equipo de Mendia. Llegó a ser también viceconsejera en el Departamento de Interior con Rodolfo Ares en la etapa de 2009 a 2012. Su sustituta ya está elegida y es Silvia Fernández. Dos puestos más arriba aparece Campelo, que era directora foral de Igualdad en Bizkaia y que ya había cesado, según consta en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) de este lunes.