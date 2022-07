Urkullu afea a Sánchez que se resista a seguir haciendo transferencias a Euskadi

Este martes, dentro del balance de dos años desde las elecciones autonómicas, el Gobierno de Iñigo Urkullu criticó que el de Pedro Sánchez acumulase retrasos en el calendario de transferencias pendientes del Estatuto de 1979. Este miércoles, el presidente confirmó en el debate del estado de la nación a preguntas del PNV que no ve posibles algunos traspasos comprometidos. Y, este jueves, el propio lehendakari ha criticado que Sánchez, haya considerado “no transferibles” algunas competencias. Se ha preguntado si “unilateralmente” cree que esta ley orgánica “está cumplida”, según informa Europa Press..

Además, Urkullu ha defendido que el modelo de futuro del autogobierno vasco “pasa por un nuevo marco jurídico-político de respeto a los consensos básicos y la legalidad”, una legalidad que “se puede cambiar y debe evolucionar adaptándose a las nuevas realidades” porque “el respeto a la voluntad popular debe encontrar siempre un cauce de aplicación y entronque en el ordenamiento jurídico”. En este sentido, ha propuesto que el Concierto Económico sea “la base sobre la que articular un nuevo pacto en las relaciones entre Euskadi y el Estado en términos de Concierto Político”. “El Estado debe leer adecuadamente este nuevo tiempo, asumir la diversidad y las voluntades sociales mayoritarias diferenciadas que existen en el Estado español, en sus nacionalidades históricas reconocidas por la propia Constitución española, y plantear un nuevo modelo de Estado que tenga su reflejo, también, en el plano europeo e internacional”, ha reclamado.

El lehendakari ha realizado estas manifestaciones en Vitoria, donde ha presidido el acto de recepción al alumnado y responsables de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria celebrado en la Lehendakaritza. En su intervención, el lehendakari ha analizado algunas de las cuestiones relacionadas con las materias de estudio como la gobernanza y el modelo vasco de Desarrollo Humano Sostenible; Euskadi ante la conferencia sobre el futuro de Europa; y el modelo de autogobierno vasco. Respecto a esta cuestión, ha hecho referencia a incumplimiento del Estatuto de Gernika de 1979 y ha recordado que en enero de 2020 el Gobierno central aprobó, por primera vez, un calendario de compromisos para cumplir en su integridad el Estatuto.

“Hemos acordado el traspaso de cuatro materias, entre ellas instituciones penitenciarias. Ahora bien, el Gobierno español no está cumpliendo las previsiones recogidas en su propio cronograma”, ha insistido. Según ha explicado, este año el Gobierno autonómico ha presentado cinco propuestas de transferencias pendientes “y no se está obteniendo una respuesta satisfactoria”, ya que “el Gobierno Español es renuente a cumplir el Estatuto”. “Ayer lo confirmó el propio presidente Pedro Sánchez, rechazando cuatro traspasos y no respondiendo a nuestras propuestas. Tengo que reconocer que escuché con sorpresa que calificara como 'no transferibles' algunas competencias que su propio Gobierno tiene incluidas en el listado de materias pendientes de transferir”, ha señalado.

Sobre el Concierto Económico, ha insistido en que no es un privilegio. “Nuestra aportación es del 6,24%. No recibimos financiación del Estado, dependemos de nuestra propia capacidad. No hay privilegio alguno. Somos una comunidad solidaria que aporta más que lo que le correspondería en términos de población o PIB; además contribuimos al fondo de solidaridad interterritorial”, ha asegurado. También ha señalado que establece un modelo de relación cuasiconfederal entre el Estado y Euskadi y sus territorios forales, que está amparado y forma parte del bloque de constitucionalidad y ha sido respaldado por las instituciones europeas. “El Concierto afirma la bilateralidad al establecer mecanismos paritarios de coordinación y resolución de conflictos, esto es, un sistema de garantías”, ha insistido. Por ello, ha explicado que su planteamiento es que “este modelo singular puede constituir la base sobre la que articular un nuevo pacto en las relaciones entre Euskadi y el Estado en términos de Concierto Político”, una idea que no es para nada nueva en sus discursos.