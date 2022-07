Urkullu ante el conflicto en Mercedes-Benz: “Por supuesto que estoy a favor de la empresa, sin empresa no hay futuro”

El lehendakari Iñigo Urkullu ha advertido este miércoles a los trabajadores de Mercedes-Benz en Vitoria de que “si no hay apuesta por la empresa no habrá futuro” para ellos. En declaraciones ante los medios, tras reunirse en Sttutgart con los máximos dirigentes de la empresa en Alemania, ha señalado que “el objetivo del Gobierno vasco es garantizar las inversiones y proyectos de futuro de Mercedes-Benz en Euskadi”. Por eso, antes los que le acusan de posicionarse a favor de la empresa en el conflicto laboral que está abierto por la negociación del convenio, ha respondido claramente: “Por supuesto que estoy a favor de la empresa. Cuando hablamos de la empresa, hablamos de la dirección, pero también de los trabajadores. El beneficio de la empresa también es el beneficio de los trabajadores”, ha reiterado. “Si no hay apuesta por la empresa, no hay futuro para los trabajadores ni para la dirección. Nuestra apuesta es por la empresa”, ha reiterado.

El lehendakari ha viajado a Alemania para amarrar el compromiso de inversión de 1.200 millones de euros en la planta de Vitoria. Aunque ha querido desligar su visita del hecho de que esta inversión pueda estar condicionada a que se firmen determinados acuerdos en relación con la flexibilidad de la plantilla, -“son dos planos diferentes que no me gustaría mezclar”, ha dicho- lo cierto es que ha recordado a los trabajadores, que este miércoles secundan la cuarta jornada de huelga en la planta alavesa, que las condiciones de flexibilidad que quiere Mercedes se están dando en todos los ámbitos de la economía en general después de la pandemia, como se está dando también en la Educación o en los servicios de asistencia a los ciudadanos.

Aunque no ha confirmado si habrá finalmente inversión o no, el lehendakari ha garantizado que vuelve de Alemania con un “renovado compromiso de colaboración y diálogo” entre el Gobierno vasco y la empresa, y que por parte de los directivos de Mercedes-Benz se ha reconocido a la planta de Vitoria como “referencia en digitalización, tecnología, formación, búsqueda de la eficiencia”. Además, ha destacado el compromiso del Gobierno vasco en la colaboración público-privada y en el esfuerzo por mantener un ecosistema industrial importante que reforzarán. “El objetivo es apoyar un proyecto de inversión que ”es bueno para todas las partes“, ha dicho. Y ha citado a los trabajadores directos, los indirectos, todas las empresas de la industria auxiliar y proveedores y la economía vasca en general.

El lehendakari se ha reunido en Stuttgart con el CEO de Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen. En la reunión ha estado presente también el vicepresidente de Mercedes-Benz Vans Operaciones, Ingo Ettischer, y el rsponsable de la planta de Vitoria, Emilio Titos. Por parte de la delegación vasca el lehendakari ha estado acompañado por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, la secretaria general de Acción Exterior, Marian Elorza, el viceconsejero de Industria, Mikel Amundarain, y la directora general de Basque Trade & Investment, Ainhoa Ondarzabal.

Planta parada en la cuarta jornada de huelga

Urkullu ha viajado a Alemania en pleno conflicto laboral en la planta de Vitoria. De hecho, este miércoles se está celebrando una nueva jornada de huelga convocada por ELA, LAB y ESK, después de que, tras la última oferta de la dirección, los sindicatos CCOO, UGT, Ekintza y PIM, se descolgaron de la convocatoria y decidieron aplazar las huelgas. La dirección de la empresa ha ofrecido al comité subidas salariales del 5% este año y un 2% los cuatro siguientes, una paga extra de 700 euros, mejorar las condiciones de regulación de la flexibilidad y un equipo específico para los fines de semana y por lo tanto para la sexta noche. Los sindicatos que mantienen los paros exigen subidas acordes con el IPC y que se retire la pretensión de implantar la sexta noche.

Pese a que la mayoría sindical dentro del comité no secunda los paros, los convocantes han asegurado que la planta ha secundado como en días anteriores los paros, en un 95%. El presidente del comité, Igor Guevara, ha considerado que se trata de la respuesta “una vez más” de la plantilla a los planteamientos de la dirección. “La plantilla ha dejado claro que no quiere una sexta noche y que quiere subidas salariales ligadas al IPC, unos temas en lo que no dan ni medio paso para satisfacer la reivindicación”. Estos sindicatos mantienen también la convocatoria de huelga para el jueves y el viernes y pararán otros tres días la semana que viene si no hay avances en la negociación. ElDiario.es/Euskadi ha intentado sin éxito ponerse en contacto con los representantes sindicales de CCOO y de UGT.

El Gobierno vasco ha enmarcado la visita en el convenio de colaboración suscrito por Mercedes-Benz con el Ejecutivo y la Diputación Foral de Álava el pasado 14 de junio, dirigido a desarrollar actividad de I+D+i en el País Vasco, en su apuesta por la electrificación del vehículo, la digitalización y conectividad de sus procesos productivos, la sostenibilidad medioambiental y la capacitación de todo el personal de Mercedes-Benz en la capital alavesa. de hecho, el lehendakari ha insistido en que está cerrado el viaje desde el 1 de marzo, de forma previa a que saltase el conflicto laboral por la negociación del convenio. Durante el encuentro, los responsables de Mercedes han presentado los detalles de su apuesta por la electrificación del vehículo y su visión de futuro para el sector del automóvil, así como los proyectos para la planta de Vitoria en relación al convenio de colaboración suscrito entre ambas partes.