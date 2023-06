Urkullu quiere que hasta 16.000 jóvenes vascos reciban en 2024 las futuras ayudas de emancipación

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha prometido este viernes que las futuras ayudas de 300 euros mensuales para favorecer la emancipación juvenil llegarán a más de 15.000 personas anualmente cuando se activen, previsiblemente en 2024. De hecho, ha indicado que el presupuesto del programa será de 58 millones de euros, lo que eleva la previsión incluso por encima de las 16.000. Son más del doble de los beneficiarios que ha tenido desde su creación en 2019 el programa de ayudas al alquiler juvenil Gaztelagun, también de 300 euros, y casi el 20% de la población en esa franja de edad. En cuanto al dinero, quintuplica los fondos totales que maneja ahora el área de Juventud, desde 2022 controlada directamente desde Presidencia. Las prestaciones de emancipación, conocidas como Emantzipa, las gestiona la parte del PNV del Ejecutivo de coalición y Gaztelagun la parte del PSE-EE.

La Justicia faculta a la Ertzaintza a movilizar agentes en prácticas en el gran operativo del Tour de Francia

Más

Urkullu ha ofrecido estos datos en respuesta a una pregunta de la portavoz de Juventud de EH Bildu, Eraitz Sáez de Egilaz, en relación a Emantzipa. Precisamente en el séptimo punto del orden del día de la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco, Sáez de Egilaz ha ironizado -como recogió este periódico- que el Gobierno ha presentado ya siete veces Emantzipa sin que esté en marca. “Siete veces. Siete veces ha presentado Lehendakaritza la ayuda. Siete veces ante la prensa han dicho que se creará la ayuda de 300 euros mensuales durante dos años. Siete veces el mismo anuncio parecen un poquito demasiadas. Siete veces por una prestación que no está disponible todavía. Algo querrá decir todo ello. ¿Quizás debilidad?”, ha formulado a bocajarro la representante de EH Bildu. Como Urkullu ha respondido con los datos presupuestarios previstos para Emantzipa, Sáez de Egilaz ha ironizado que lo que se ha hecho no es aplicar nuevas políticas sino el octavo anuncio de lo mismo. Ha demandado un “salto cualitativo” en esta materia, ya que Juventud no puede ser -como ha repetido en variadas ocasiones- una oficina de “ocio y tiempo libre”.

“Sin duda estamos ante un salto cualitativo. Le recordaré que EH Bildu, en sus enmiendas a los presupuestos de 2022, introdujo una enmienda por valor de 2 millones de euros y que la acordó con nosotros”, ha replicado Urkullu haciendo la comparativa sencilla con los 58 millones anunciados. Ha indicado también que las políticas de Juventud van más allá de Emantzipa. “El objetivo de la estrategia es contribuir a que en el horizonte de 2030 la tasa de emancipación se aproxime al 50%, nivel en que se sitúa la media de la Unión Europea. Para ello, tal y como he indicado en muchas ocasiones, es fundamental que los jóvenes tengan unas buenas condiciones laborales. Por supuesto, también unas buenas condiciones económicas. Y esto es algo que nos interpela a todos, también a las empresas privadas. Debemos pagar bien a nuestros jóvenes. Desde el primer día que se incorporan al mercado laboral. No podemos dar por bueno, no debemos dar por bueno que necesiten, siete, ocho, nueve o doce para que aspiren a un buen sueldo. Es negativo”, ha señalado como ejemplo.