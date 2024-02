Los vascos critican las casas de apuestas y los juegos de azar en redes sociales, pero defienden la Lotería de Navidad

Los comentarios que realizan los vascos en la red social X (antigua Twitter) sobre los juegos de azar y las casas de apuestas son, en términos generales, negativos o muy negativos. Los discursos de personas nacidas en Euskadi en defensa de estas prácticas argumentando los beneficios del juego no existen en la red. Tampoco realizan una defensa del juego en sus redes sociales las empresas del sector afincadas en el territorio vasco. Se llegan a promocionar juegos, eventos o sorteos, pero no se defienden cuando se abre un debate sobre ellos. “Los usuarios vascos de X ligan los juegos de azar y las casas de apuestas con la ludopatía, con el empobrecimiento de la clase trabajadora y con la ruina de muchas familias. Se trata de una narrativa que no se encuentra con otra narrativa opuesta, los partidarios de los juegos de azar, prefieren jugar sin entrar a discutir”. Esta es una de las conclusiones del Estudio sobre las representaciones sociales del juego en la esfera pública digital vasca del Observatorio Vasco del Juego presentado este miércoles por su autor, el doctor en Sociología Computacional Jordi Morales i Gras.

A diferencia de lo que ocurre con la política o con otro tipo de temas sociales, no existe un debate en la red entre usuarios vascos sobre el juego. Ni las propias empresas entran a debatir sobre sus beneficios cuando existen comentarios negativos al respecto. Simplemente promocionan sus productos con un lenguaje exageradamente positivo y enfático dirigido, principalmente, a captar al púbico joven.

El estudio ha sido realizado a partir del análisis de tuits publicados entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de marzo de 2023. Para ello, se monitorizaron palabras clave que tuvieran que ver con los juegos de azar de forma general y de usuarios específicos tanto en castellano como en euskera. En total, se han estudiado casi cinco millones de publicaciones. La gran mayoría de ellas hablan de forma negativa sobre los juegos de azar, salvo en una excepción: la Lotería de Navidad.

“En el caso de la Lotería de Navidad, contemplamos una narrativa opuesta al resto de juegos de azar, tanto por parte de los medios de comunicación como de la mayoría de usuarios de X. Los medios vascos tienden a disponer un encuadre positivo cuando se refieren a ella. Sí que existen pequeñas comunidades que vinculan la Lotería de Navidad con la narrativa general sobre los juegos de azar, es decir, negativa, y que acusan a los medios de hipócritas por su tratamiento de noticias. No obstante, estos grupos son claramente la excepción y su alcance en la conversación es muy limitado. En otras palabras, la Lotería de Navidad no cuenta como juego de azar en la narrativa general identificada”, sostiene Morales i Gras.

A pesar de que la excepción de ligar la Lotería de Navidad con los juegos de azar en el presente es minoritaria, al menos en las redes sociales de personas de Euskadi, Morales i Gras reconoce que puede ser mayor en el futuro y que, las personas que realizan este tipo de comentarios despectivos, aunque se expresan con menos frecuencia, tienen una difusión notable basada en creadores de contenido muy jóvenes y que están en contacto por razones distintas con el mundo del gaming, las criptodivisas o criptomonedas y el trading.

El peligro de los 'influencers' y las apuestas

El estudio se ha presentado en el marco de la jornada Redes Sociales y Juego organizada por el Observatorio Vasco del Juego. Durante el encuentro, que ha sido inaugurado por el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka; además de Morales i Gras, ha participado Antonio Rial Boubeta, profesor de Psicología Social en la Universidad de Santiago de Compostela, quien ha ofrecido una ponencia sobre los jóvenes y las nuevas adicciones Del free to play, pay to win y las loot boxes, al juego patológico. Por último, en una mesa redonda sobre cómo abordar la prevención del juego en las redes sociales, han debatido Idoia Axpe Ormaetxea, de la Asociación de Jugadores en Rehabilitación. (ASAJER), Juan Manuel Machimbarrena Garagorri, doctor en Psicología y profesor de la UPV/EHU, y Unai Garma Arana, de la cuenta de redes sociales A90grados. Apuesta por ti, no te la juegues.

Unai Garma Arana ha enfatizado en el hecho de que la mayoría de los jóvenes no usa X, sino que prefiere otras redes sociales como TikTok e Instagram, donde, según ha recalcado, la presencia de comentarios sobre apuestas está muy presente. En este sentido, ha destacado la importancia de estar especialmente atentos a “cuentas de 'influencers' que mueven millones de jóvenes”. “Son miles las cuentas de 'influencers' o personas famosas que comparten apuestas o juegos de azar y que muestran constantemente el lado positivo de apostar. Hay que tener cuidado y concienciar a los jóvenes para que ellos mismos cojan el rol de educar y conocer qué hay detrás de esas apuestas”, concluye.