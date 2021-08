Vecinos e instituciones se vuelcan con la menor de Plentzia que ha denunciado una violación que continúa sin detenidos

Después de que el pasado domingo se hiciera pública la denuncia de una violación a una menor de 17 años en Plentzia, los Ayuntamientos de la comarca de Uribe Kosta, formada por Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela y Urduliz, han firmado este lunes una declaración conjunta para mostrar su "máxima condena" y "más profunda indignación" y transmitir apoyo a la joven y a su familia.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, también quiso condenar "enérgicamente la agresión sufrida" por la joven y aseguró que desde Igualdad ponen a su "disposición todos los recursos". La Diputación de Bizkaia es otra de las instituciones que ha querido volcarse con la joven y denunciar lo ocurrido. A través de un comunicado, ha expresado su "más firme repulsa y condena" por la "agresión sexual múltiple" y ha mostrado "toda su solidaridad" a la víctima, a la que ha ofrecido "todos sus servicios y programas de atención a mujeres que sufren violencia machista".

Según la denuncia de la joven, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. A raíz de la denuncia, la Ertzaintza ha abierto una investigación para identificar al "autor o autores", dado que no se descarta que hayan sido varias las personas que han atacado a la joven. Por el momento no se ha producido ninguna detención, según confirman a este periódico fuentes del Departamento de Seguridad.

Para mostrar su indignación, la asociación feminista de la zona, Sorginen Alabak, convocó una concentración a la que cientos de vecinos asistieron tras conocer la denuncia de la joven. "No hay nada que justifique esta violencia. Muchas veces se pone como excusa el alcohol, la fiesta, la masificación de gente o la presencia en el pueblo de gente de fuera. Nosotros, en cambio, denunciamos en alto que el heteropatriarcado está entre la gente, en cualquier espacio, situación o persona. Es responsabilidad de todos crear espacios seguros y sin violencia. Mientras que esto no ocurra, seguiremos apostando por la autodefensa feminista. No toleraremos ningún tipo de agresiones ni en nuestro pueblo ni en ningún sitio. Nos tendrán delante", han expresado desde la asociación.

El Ayuntamiento de Plentzia ha celebrado este lunes una Junta de Portavoces para denunciar lo ocurrido. La alcaldesa del municipio vizcaíno, Elixabete Uribarri (PNV), ha expresado su "consternación e indignación" y ha transmitido su apoyo a la joven y su entorno. Como medida para evitar aglomeraciones, la alcaldesa no ha descartado cerrar el municipio durante las 'no fiestas' de San Antolín, como sí lo harán pueblos como Lekeitio. A lo largo del verano, tanto Plentzia como Gorliz han sido escenario de botellones, peleas y actitudes incívicas sobre todo en la zona de la playa y el malecón.

"Este tipo de actos no tienen cabida en nuestra sociedad. Desde el Ayuntamiento queremos expresar nuestra más profunda indignación y condena por lo sucedido. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Confiamos en el trabajo de la Ertzaintza, que está investigando los hechos", ha señalado en una entrevista con Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

A última hora de este lunes, los dos grupos con representación en el Ayuntamiento de Plentzia, PNV y EH Bildu, y las asociaciones feministas de Plentzia y Gorliz Araldi y Sorginen Alabak han firmado una declaración conjunta para expresar su "rabia" y reivindicar un "pueblo libre de agresiones machistas".

"Una pandemia asola el planeta. Pero la del coronavirus no es la única. La violencia machista es otra de las lacras a la que tenemos que hacer frente como sociedad, que se cobra víctimas día tras día y que arrasa de norte a sur, de este a oeste. Y ante esta pandemia no hay vacuna que valga. Sólo la respuesta sin fisuras de toda una sociedad puede acabar con esta violencia fruto del intolerable virus del machismo, el heteropatriarcado y las desigualdades", han denunciado en el comunicado, en el que han recalcado que "el trabajo entre instituciones, movimientos sociales y movimiento feminista es imprescindible, necesario y urgente". Este lunes a las 20.00 se celebrará otra concentración en la plaza del Astillero de Plentzia y no se descartan nuevas concentraciones de repulsa a medida que se vaya conociendo más información de los hechos.