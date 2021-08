Un vertido en el río Zadorra genera una mortandad "masiva" de peces

La plataforma ciudadana Zadorra Bizirik ha denunciado un vertido en el río Zadorra a la altura de Nanclares de la Oca que ha causado una mortandad "masiva de fauna piscícola". Por ello, la plataforma exige una investigación para esclarecer lo ocurrido y para que "se depuren las responsabilidades oportunas para que esto no vuelva a suceder".

Según ha podido conocer Zadorra Bizirik, el pasado jueves, 5 de agosto, se produjo un vertido a las 11.18 horas en la presa de Sorribas, a la altura de Nanclares de la Oca, donde han aparecido "gran cantidad de peces muertos". El tramo afectado por el vertido, además, ha llegado hasta La Puebla de Arganzón. En esta última localidad, además de peces, también se han visto cangrejos muertos, según señala la plataforma en un comunicado.

A pesar de que la zona afectada no es de baño, "mucha gente de los alrededores y de Vitoria" se acercan al río Zadorra a su paso por La Puebla de Arganzón a pasar el día, según comenta Ibon Txopitea, concejal de la localidad. Por ello, se han colocado carteles para evitar que la gente "entre en contacto con el agua contaminada". Además, vecinos del municipio llevaron a cabo una recogida de peces muertos, ya que "se están descomponiendo y hay un olor tremendo". Sin embargo, Txopitea destaca que URA, la Agencia Vasca del Agua, no ha podido confirmar que se trate de un vertido. "Estamos a la espera de que se concluya el informe", señala el concejal.

Asimismo, vecinos tanto de Nanclares de la Oca como de La Puebla de Arganzón han afirmado a Zadorra Bizirik que no es la primera vez que ocurren este tipo de vertidos. Los miembros de la plataforma ciudadana califican de "grave" el vertido del jueves pasado por la "masiva mortandad" de peces y cangrejos que ha causado y sienten "impotencia" ante este tipo de sucesos, porque aseguran que "envenenar sale gratis". "No hay ningún expediente sancionador a ninguna empresa", indican. Por eso, exigen que se "depuren las responsabilidades oportunas para que esto no vuelva a suceder".

La Ertzaintza y la Guardia Civil han recogido muestras del río Zadorra durante estos últimos días y la policía vasca y URA han abierto investigaciones sobre lo sucedido. Zadorra Bizirik ha notificado que se va a personar como parte interesada en la Fiscalía para que se les "mantenga informados" sobre los avances de la investigación.