La viuda de Gregorio Ordóñez: “Cada día me siento más lejos del Gobierno de España”

El PP vasco, encabezado por su presidente, Javier de Andrés, ha participado este fin de semana una ofrenda floral en memoria del que fuera dirigente 'popular' Gregorio Ordóñez asesinado por ETA hace ahora 29 años. Han buscado mantener “vivo” el “recuerdo y legado” de quien era concejal en Donostia y candidato a las siguientes elecciones, las de 1995, y parlamentario vasco.

El acto se ha desarrollado en el cementerio de Polloe este sábado una vez clausurada la II Escuela Gregorio Ordóñez que se ha celebrado desde este viernes también en Donostia. En esa clausura, ha participado la viuda del exconcejal del PP, Ana Iribar, y también De Andrés, quien ha subrayado el “trabajo, esfuerzo, compromiso, entrega y valentía” de Ordóñez. “El objetivo de ese crimen fue que hoy no pudiéramos hablar, que hoy no pudiéramos contar cosas, que hoy no pudiéramos trasladar nuestro mensaje, y estamos aquí, porque su vida no fue en vano”, ha destacado.

En los actos había tomado la palabra Iribar. Ha destacado que el exconcejal logró “acortar la distancia que hay entre la ciudadanía y el tablero donde se juega la política”. “Gregorio fue primero ciudadano y después fue político. Tenía el despacho abierto para miles de ciudadanos. Ese recorte del espacio público entre la ciudadanía y la política hoy en día es fundamental, porque como ciudadana os digo que cada vez que escucho lo que se dice en el Gobierno de España, cada día me siento más lejos de todos ellos, cada día me siento menos representada por el tablero en el que se juega la política. Y sé que vosotros, las Nuevas Generaciones del Partido Popular conocéis esa realidad y sé que queréis acortar esa absurda distancia”, ha expresado.

“Gregorio Ordóñez decía que los partidos políticos son máquinas de asalto al poder. Lo estamos viendo hoy; estamos viendo lo que está haciendo el Partido Socialista en el poder. No convirtáis al partido en una máquina de asalto al poder. Convertid el Partido Popular en una máquina de ciudadanos, de soluciones, de respuestas”, ha enfatizado. Además, ha calificado a Ordóñez de “rebelde y desobediente” y ha subrayado que sabía que tenía una “razón de peso que era muy importante: resolver problemas, devolver la dignidad a sus conciudadanos y quitarnos el miedo”. La hermana de Ordóñez y presidenta de Covite Consuelo Ordóñez no ha podido asistir.