El PSE-EE centra su precampaña en el cambio climático en pleno calor en enero: “No es ideología”

El cambio climático ha centrado el acto de precampaña del PSE-EE en Donostia con la vicepresidenta Teresa Ribera. Por un lado, la responsable de Transición Ecológica ha afirmado es una mala noticia que en enero haya temperaturas por encima de 20 grados de continuo. Por otro lado, el candidato a lehendakari, Eneko Andueza ha puesto en valor la ley vasca que próximamente rematará la legislatura vasca. Con ellos ha estado, tras la polémica de los últimos días por las acusaciones del Gobierno de Navarra de que se envían lixiviados líquidos de modo ilegal, el líder de los socialistas guipuzcoanos José Ignacio Asensio, responsable de Medio Ambiente en su territorio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado que la certeza del cambio climático “está avalada por los datos” y no responde a razonamientos ideológicos, como defienden algunos dirigentes empresariales y ha incidido en que el hecho de que “la Península Ibérica supere en enero los 24 ó los 25 grados no es ideológico y que vayamos acumulando récords de inviernos cálidos y una reducción significativa del agua, no es ideología”. “El sistema climático está cambiando y la fuente más importante de ese aumento de la concentración de gases de efecto invernadero es la quema de combustibles fósiles. Esto no es ideológico”, ha defendido, al tiempo que ha pedido la “implicación colectiva” de la sociedad para hacer frente al cambio climático, informa Europa Press.

Aunque no ha mencionado en su intervención al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha mostrado contundente y ha remarcado que “hay una diferencia muy grande entre querer hacerlo o mirar para otro lado y esperar que alguien resuelva la papeleta”. “En la última cumbre climática se dice por primera vez, y lo llevamos reclamando desde 1992, que hay que dejar atrás los combustibles fósiles lo antes posible, y hay que hacerlo prestando atención a los impactos sociales. Todos somos adictos a los combustibles fósiles, nos va a costar buscar alternativas, pero hay que avanzar con las soluciones que ya conocenos y buscar otras”, ha explicado.

Andueza, de su lado, ha apuntado a “un modelo económico para Euskadi basado en la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad”. “Sin un partido al frente del Gobierno comprometido y decidido a liderar la transición energética es imposible de conseguir. Y esa garantía solo la ofrecemos nosotros y nosotras, las personas que conformamos el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra”, ha clamado. Asensio ha destacado que se ha llevado una felicitación de Ribera “por estar al frente del territorio de España que está a la cabeza en la recuperación de residuos, por encima de los objetivos marcados por la UE para el periodo 2025-2030”. Su partido destaca que Asensio ha aludido al “trabajo intenso que desde 2015 desarrolla la Diputación de Gipuzkoa para darle la vuelta como a un calcetín a un problema que teníamos. ”Difícilmente podíamos hablar de economía circular si no éramos capaces ni siquiera de gestionar los residuos domésticos“, ha señalado Asensio, que tiene abierta una investigación por los mismos hecho que denuncia el Ejecutivo de María Chivite.