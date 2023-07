Yolanda Díaz apela desde Euskadi a un “país diverso y plurinacional”: “No queremos que Abascal sea el vicepresidente”

Delante de El Portalón, un histórico palacio con entramados de madera del siglo XV diseñado para acoger los carruajes de los visitantes más ilustres de la ciudad de Vitoria ha aparcado la caravana de Yolanda Díaz, candidata de Sumar. Bajo la protección de la vieja catedral de Santa María de Vitoria, la hasta ahora vicepresidenta ha completado este sábado su primera y en principio única visita a Euskadi en la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. En su discurso, muy aplaudido por los presentes en la plaza de la Burullería, no ha habido apenas referencias a las claves propias de la política vasca, como tampoco a PNV y a EH Bildu. En su participación en las elecciones municipales y forales sí criticó que estos partidos no le apoyaran la reforma laboral, lo que la llevó casi a descarrilar. Ha preferido citar a otro político vasco, al líder de Vox, Santiago Abascal, que es de Amurrio. “No queremos que Abascal sea el vicepresidente del Gobierno”, ha clamado antes de arengar con vehemencia a la movilización en Euskadi para reforzar el grupo de Sumar en el Congreso.

En un tono muy económico, Díaz ha vaticinado que un hipotético Gobierno del PP “va a provocar una recesión” en España. Ha mencionado el espejo del Reino Unido, donde los conservadores han vivido un año de vaivenes e inestabilidad, y las “compañías” del candidata 'popular', gallego como ella, citando expresamente a José María Aznar, a Mariano Rajoy y a Fátima Báñez. Lo ha hecho apenas unas horas después de la visita de Alberto Núñez Feijóo a Vitoria antes de ir a Pamplona, una parada no programada en su caravana. Ha atacado también con dureza al “oligopolio energético” y a la banca, ha defendido sus logros en el Gobierno -desde la subida de las pensiones a la del SMI pasando por los derechos de las mujeres trabajadores o de los profesionales de la cultura- y ha prometido para una posible segunda legislatura “reducir la jornada laboral sin reducción salarial”. Toca “trabajar para vivir y no vivir para trabajar”. “[Hay que] Pasear, leer o sencillamente a aburrirnos si nos da la gana”, ha señalado.

💬 "Estas son las compañías de Feijóo:



Rajoy, que lo echamos por corrupción.



Y Aznar, que nos quiere volver a los tiempos dolorosos de la austeridad y los recortes.



Si gobierna Feijóo va a provocar una recesión."



📹 @Yolanda_Diaz_ en #Gasteiz #Zugatik #EsPorTi pic.twitter.com/gY6uNy2lWj — Sumar (@sumar) 15 de julio de 2023

“Vamos a a ganar un país en el que no todo pase por Madrid, un país diverso, plurinacional. Un país de países. ¿Por qué combaten las lenguas de nuestro país? Éstas no son unas elecciones más. El 23 de julio nos jugamos la próxima década. Podemos ganar a las derechas. Creéroslo”, ha animado Díaz. Y ha seguido: “No votéis por miedo. Yo no le tengo miedo al señor Feijóo. Quien tiene miedo es él, que se niega a ir a un debate en la televisión pública. Votad con esperanza. Si Euskadi se moviliza, lo vamos a conseguir”.

Antes de Díaz han tocado la palabra Lorena Vicioso de IU y Guillermo Presa y Pilar Garrido de Podemos. José Ramón Becerra de Berdeak Equo estaba también presente. Son los partidos que dan soporte a Sumar, aunque el candidato principal en Euskadi es Lander Martínez, estrecho colaborador de la candidata y exlíder de Podemos en Euskadi. Con él han regresado a la primera línea de la mano de Sumar otros ex de la formación morada como Rosa Martínez, Andeka Larrea, Cristina Macazaga o Yahcov Ruiz. Martínez sí se ha referido a PNV y EH Bildu. “¿De qué sirve votarles si no hay un Gobierno con Yolanda Díaz? No van a tener una puerta que tocar. Estas elecciones van de dos bloques. Ni un solo voto progresista se puede quedar en el camino. No se vota para ir a Madrid a cambiar cromos”, ha señalado Martínez, quien en euskera ha repetido una idea similar lo que a entender la importancia que Sumar da a este mensaje. De hecho, EH Bildu lleva varios días intentando atraer a votantes potenciales de la coalición de izquierdas como alternativa más útil.

Estoy segura que la mayoría de la ciudadanía vasca quiere y confía en que se repita el gobierno de coalición porque sabe lo importante que es para sus vidas.



Es imprescindible empujar ese gobierno y eso solo se hace votando a @sumar y @Yolanda_Diaz_ el 23J, voto a voto.#EsPorTi pic.twitter.com/ut2eWUQ8b6 — Pilar Garrido (@PilarGarrido_) 15 de julio de 2023