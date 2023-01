Encuentro con las cinco directoras que optan a los premios Goya 2023

El cine español ha vivido este año un momento histórico. Por primera vez en toda la historia de los premios Goya, cinco mujeres optan al premio en las dos categorías de dirección. Carla Simón y Pilar Palomero participan con su segundas películas, Alcarràs y La maternal, respectivamente; mientras que Carlota Pereda, Elena López Riera y Alauda Ruiz de Azúa están entre los cinco finalistas al premio a la Mejor dirección novel por Cerdita, El agua y Cinco lobitos, respectivamente.

Todas ellas son ejemplos de una nueva generación y de un momento único en nuestra industria. Gracias a la incorporación de las realizadoras, el cine español vive una etapa en la que se empiezan a contar otras historias y con otras miradas, algo fundamental para refrescar un sector tradicionalmente dominado por hombres.

Durante el encuentro se hablará sobre este espectacular 2022, un año con una cosecha única de calidad y repercusión internacional; sobre la influencia de la política cultural que ha generado que haya más mujeres dirigiendo; o la necesidad de que sean ellas las que cuenten historias que hasta ahora no aparecían en el cine español.

Carlota Pereda hablará sobre Cerdita, su primera película tras años dirigiendo episodios en series conocidas como El secreto de puente viejo. Un slasher cañí que habla de la gordofobia y el bullying a través del género y que es la ampliación de su propio corto, por el que ya ganó el Goya. Pereda ya ha rodado su segunda película, La ermita. Cerdita ha sido elegida por la prestigiosa revista Indiewire como la cuarta mejor obra de terror del año pasado.

Para Carla Simón los Goya no son una novedad. Ganó el premio a la Mejor dirección novel por su ópera prima, Verano 1993, su debut con el que triunfó en Berlín, un festival que la encumbró hace un año cuando presentó allí su segunda película, Alcarràs, que logró un histórico Oso de Oro para el cine español y el primero conseguido por una mujer española. Alcarràs ha sido un éxito en salas y opta a once premios en esta edición.

También sabe bien lo que son los Goya Pilar Palomero, que con Las niñas ganó el premio a la Mejor película y a la Mejor dirección novel en 2021 gracias a un relato que hablaba sobre la educación sexual en la España del 92. La educación sexual es otro tema importante en su segunda obra, La maternal, donde aborda un tema delicado como la maternidad adolescente con sensibilidad e inteligencia.

Elena López Riera mostró su personalidad en el mundo del corto y la ha trasladado en su primer largometraje, El agua, que se presentó en el pasado Festival de Cannes. Una película que se ambienta en Orihuela, localidad donde nació la realizadora y donde desarrolla su universo personal que mezcla lo onírico con lo naturalista.

La quinta directora nominada es Alauda Ruiz de Azúa, que con Cinco lobitos se ha convertido en uno de los fenómenos del cine español de este año gracias al boca a oreja que consiguió que fuera un éxito en las salas de cine. Ruiz de Azúa, que ya ha rodado su segunda película, ha sorprendido gracias a su mirada sobre la maternidad sin filtros ni edulcorantes.

