Reclaman ya un decreto estatal por la sequía: “No nos vamos a estar quietos, no nos vamos a andar con chiquitas”

El secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, José Cruz, ha urgido al Gobierno de España a aprobar un real decreto que regule el reparto del agua y ayudas más exenciones para afrontar el problema de la sequía, ya que las zonas regables en mejor situación tienen solo entre un 40 y un 45 % de recursos hídricos.

En una rueda de prensa, Cruz ha advertido este jueves que si no se toman medidas no se van "a estar quietos, ni nosotros ni nadie del sector. No nos vamos a andar con chiquitas, lo que haya que hacer se hará porque lo que está en juego es el pan de muchísimas familias".

Esta organización reclama garantizar el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a través de la exención de la reducción máxima del 20 % del cultivo en las producciones integradas y la exención del cumplimiento de las medidas de diversificación.

También demanda un modulo fiscal "cero", exenciones de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación, y ayudas directas para los regantes afectados por reducciones de agua superiores al 50 % que estén dados de alta en el Régimen Especial Agrario o de autónomos de la Renta Agraria.

Una moratoria de dos años para los préstamos oficiales a los que estén acogidos los agricultores afectados y la exención de las cuotas a la Seguridad Social.

Cruz ha aclarado que el real decreto es la "herramienta jurídica" y el "paraguas" para afrontar la situación, ya que en caso contrario los recursos son "muy limitados".

A partir de él, ha aclarado, la Junta de Extremadura podría articular medidas complementarias en el ámbito de sus competencias.

UPA-UCE se ha reunido con la consejera del ramo, Begoña García, para que transmita a Madrid la importancia de la "celeridad en conseguir estas ayudas", y hará lo mismo en otro encuentro con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

Cruz, que ha dicho que también ha mantenido reuniones con regantes de distintas zonas de las provincias de Cáceres y Badajoz, ha asegurado que los agricultores están ya "fuera de tiempo" para hacer una correcta planificación de los cultivos. "No podemos esperar más".

Guadiana sobre todo pero también Tajo

Este problema afecta especialmente a la cuenca del Guadiana, ya que cinco presas están en situación de emergencia, cuatro de ellas en alerta, y la comunidad de reganes del Canal de Orellana es la que cuenta con menos agua disponible, pero también a algunas zonas de la del Tajo.

En este sentido, el secretario de Organización de UPA-UCE, Maxi Alcón, ha apuntado que en Borbollón hay unas 9.000 hectáreas de regadío y solo tienen entre un 35 y un 40 % de agua para riego.

Esta organización agraria reclama que todas las administraciones tomen cartas en el asunto porque más de 10.000 explotaciones de la región podrían quedar abocadas a una "ruina absoluta", además de los efectos sobre las industrias transformadoras de producciones como el tomate, el arroz o la fruta.

Por otro lado, tras la reunión del martes sobre el convenio del campo, Cruz ha indicado que hay "otro clima" y un "acercamiento" que espera sirva para cerrar este definitivamente este asunto.

Las organizaciones afectadas por este convenio del campo mantendrán este jueves una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.