Irene de Miguel propone que la presa de Valdecaballeros se utilice para producir energía eléctrica

Alberto Garzón, ministro de Consumo y coordinador federal de IU, ha asegurado este sábado en un acto de precampaña desarrollado en el Parque de las 7 Sillas de Mérida que Extremadura tiene unas grandes potencialidades en este momento, refiriéndose al desarrollo de la transición energética. “La pregunta que tenemos que responder es cómo gestionamos esas potencialidades”, ha asegurado Garzón, para quien solo existe dos opciones, o que sean gestionadas por una oligarquía que solo atiende a intereses empresariales o “que sean gestionados de forma comunitaria donde se atienda a otras consideraciones sociales o ideológicas”.

Garzón ha afirmado además que el proyecto político que representa Unidas por Extremadura “es el proyecto más responsable” porque es la única alternativa que propone ante la emergencia climática otro modelo de producción y consumo mucho más sostenible. “Tenemos que redefinir la actividad productiva, y eso no significa vivir peor, sino significa redistribuir y más justicia social”.

“Estoy convencido de que vais a gobernar –le ha dicho Garzón a Irene de Miguel-, os veo gobernando haciendo políticas de izquierda”. “Extremadura necesita políticas de izquierda y valentía. Os necesita como agua de mayo”, ha afirmado.

Por su parte, Irene de Miguel, ha agradecido la valentía del ministro Alberto Garzón “por haberse enfrentado a un sector como el de las casas de apuestas, y haber conseguido prohibir la publicidad de este tipo de actividades, que aquí en Extremadura sabemos bien lo peligrosas que son”.

La candidata a la Presidencia de la Junta se ha comprometido en su discurso a “gobernar con valentía” cuando Unidas por Extremadura llegue al gobierno. “En esta ocasión –ha dicho- estoy totalmente convencida de que vamos a llegar, y eso no le va a salir gratis al Partido Socialista”. De Miguel ha asegurado que gobernará con valentía para apostar, por ejemplo, por el teletrabajo en la administración pública porque “es más sostenible, permite conciliar y mejora nuestra calidad de vida”.

Además, ha afirmado que gobernar con valentía también supone decir sin tapujos que, por ejemplo, “que no derribar la presa de Valdecaballeros no es la solución para la sequía que padecemos”. “Nosotras estamos en contra del derribo, pero ahora que ya el Ministerio de Transición Ecológica ha dicho que la presa no se va a derribar, nosotras pedimos que esa presa sirva para producir energía eléctrica, a través de una empresa pública de energía, y que esto redunde en beneficios para los municipios colindantes, para Valdecaballeros, Alía y Castilblanco”, ha dicho.

De Miguel ha insistido además que otro compromiso que Unidas por Extremadura adquiere en esta campaña electoral es a llevar a cabo una reforma agraria “porque tenemos una deuda histórica con el 25 de Marzo”. Una reforma, según la candidata de Unidas por Extremadura, para, entre otras cosas, facilitar que haya relevo generacional en el campo, “y no que la tierra siga siendo acaparada por los fondos de inversión”. “Unos fondos de inversión –ha añadido- que en la cuenca del Guadiana nos están robando el agua para poner olivar en hiperintensivo, que le hace además competencia directa al olivar de montaña”.

Joaquín Macías, número dos de la lista a la Asamblea por la provincia de Badajoz se ha pedido en su intervención que se priorice el uso del agua y ha lamentado que Iberdrola esté cosechando beneficios record “por turbinar agua en plena sequía”. “Iberdrola vacía los pantanos por dinero –ha dicho-, ya se verá como riegan los agricultores de, por ejemplo, Miajadas o cómo le damos de beber a los animales”. “El criterio para utilizar el agua es única y exclusivamente el beneficio de Iberdrola”.

En el acto de precampaña también han intervenido el candidato a la Alcaldía de Mérida, Óscar Fernández, y la número dos en la lista de Unidas por Mérida, Montse Girón, quienes han abogado por remunicipalizar servicios públicos esenciales, como el servicio de bus o de la limpieza viaria.