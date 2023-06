Los principales ayuntamientos de Extremadura perfilan las áreas y reparto de funciones de sus equipos de gobierno

Los alcaldes de las principales ciudades de la región, Badajoz, Cáceres y Mérida, su capital autónomica van dando a conocer las áreas y reparto de funciones de sus equipos de gobierno.

En concreto, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Badajoz estará formado por 14 concejales repartidos en seis áreas funcionales, además de la Alcaldía, entre ellos, Gema Cortés que se encargará de Policía Local y de la Portavocía; Carlos Urueña que continuará al frente de Urbanismo, Juan Parejo en la Fundación Municipal de Deportes (FMD); Sol Giralt en Feria Badajoz.Ifeba; y Javier Gijón de Economía.

De esta forma, en el área de Alcaldía trabajará como primer edil, Ignacio Gragera, y la concejala Gema Cortés estará al frente de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Urbana y Portavocía, según ha informado el Ayuntamiento. En el área de Bienestar Social y Juventud, Antonio Cavacasillas se encargará del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), Mayores y Mujer; y Mariema Seck de Juventud, Participación Ciudadana y Educación.

Respecto al Área de Promoción Económica y Deportes será Sol Giralt quien se encargue de Ifeba, Formación y Empleo, Emprendimiento, Universidad Popular de Badajoz y Relaciones con Portugal, mientras que Juan Parejo trabajará en la Fundación Municipal de Deportes.

En el Área de Medioambiente y Promoción Exterior, Rubén Galea liderará Turismo, Patrimonio Histórico, el Consorcio del Casco Antiguo, Parques y Jardines y Limpieza Viaria; y José Antonio Casablanca del Barco estará en Cultura, Ferias y Fiestas y Consorcio del Teatro López de Ayala A su vez, el Área de Economía y Régimen Interior contará con Javier Gijón (Economía, Hacienda, Fondos Europeos e Informática y Modernización) y Eladio Buzo (Recursos Humanos, Comercio y Mercados).

En Sanidad y Contratación trabajarán Ana María Casañas (Estadística, Contratación y Compras, Patrimonio, Reprografía y Vivienda) y Elena Salgado (Protección Animal, Sanidad, Prevención de Riesgos Laborales y Servicios Médicos). En el caso del Área de Infraestructuras, Carlos Urueña estará al frente de Aguas, Urbanismo, Infraestructuras, Inmobiliaria Municipal de Badajoz (Inmuba) y Cementerios; y José Luis González de Gabinete de Proyectos, Alumbrado, Transporte y Parque Móvil.

Por su parte, el nuevo alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha desvelado este lunes parte de su organigrama, que incluye al profesor de Derecho en la Universidad de Extremadura (UEx) y edil más joven de la actual corporación municipal, Ángel Orgaz, como concejal de Economía y Hacienda, y al arquitecto Tirso Leal en el área de Urbanismo.

En su primera rueda de prensa como alcalde, Mateos no ha ofrecido más nombres del Ejecutivo local porque “todavía tengo que cerrar el diseño definitivo de ese equipo de gobierno y lo haré público los próximos días”, ha manifestado. En cuanto a la portavocía del Grupo Municipal Popular tampoco ha dado nombres y ha señalado que “las liberaciones no están cerradas pero no nos vamos a ir al máximo permitido, mantendremos un número parecido al de la pasada legislatura”.

El pleno organizativo lo hará coincidir con la sesión donde se sortearán las mesas electorales del próximo 23J “para no hacer dos sesiones plenarias”. Mateos ha pedido tiempo para despachar con los técnicos municipales y el secretario y el interventor los asuntos pendientes e iniciar los nuevos proyectos que ha incluido en su programa electoral. La nueva corporación del Ayuntamiento de Cáceres, cuenta con 14 hombres y 11 mujeres y tiene hasta 13 caras nuevas.

Por último, el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, ha llevado a cabo una “renovación total” respecto a los ediles que estarán al frente de las delegaciones del Ayuntamiento, ya que solo repite Catalina Alarcón como titular de Servicios Sociales, Mayores y Vivienda, con Julio César Fuster como portavoz, en sustitución de Carmen Yáñez.

El primer edil emeritense, que gobernará con mayoría absoluta los próximos cuatro años, ha reconocido que no le gustan demasiado los cambios, pero que entiende que había llegado el momento de “oxigenar y dar aire”, que genere nuevas ideas y oportunidades en las diferentes áreas de gobierno.

El nuevo equipo contará con tres tenencias de alcaldía, según el puesto en la lista -Carmen Yáñez, Julio César Fuster y Silvia Fernández- aunque para la designación de los 8 miembros que acompañan al alcalde en la Junta Local de Gobierno, el puesto que le correspondería a Ana Aragoneses sera ocupado por Laura Iglesias.