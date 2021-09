El PSOE rechaza ahora una comisión de estudio sobre los desembalses de este verano en Extremadura

Los grupos parlamentarios de PP, Cs y Unidas por Extremadura han preguntado al PSOE y al Ejecutivo regional qué están "ocultando" para vetar de nuevo, gracias al voto mayoritario de los socialistas en la Asamblea, una comisión sobre los desembalses practicados este verano en pantanos extremeños.

La portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado que el Grupo Socialista haya votado este martes en contra de la creación de una comisión de estudio sobre este asunto, después de que mes rechazara también una comisión, en este caso de investigación, solicitada por UPE y Cs.

"El PSOE dijo que tenía que ser una comisión de estudio, presentamos la comisión de estudio y hoy nos han dicho que tampoco", ha aseverado De Miguel, para quien este asunto no es una cuestión "de forma", sino de voluntad política.

Un asunto, ha añadido, para abordar qué herramientas tiene la Administración autonómica para poder sancionar actuaciones "que acaban con la vida de nuestros ríos y comprometen el abastecimiento humano del agua". "Parece que al PSOE dar transparencia a este tema le da bastante repelús y pone toda la maquinaria para vetar comparecencias" de alcaldes y empresarios afectados por los desembalses, ha lamentado.

Asimismo, ha instado al Ejecutivo regional a ponerse a trabajar y "no esperar a que Madrid le saque las castañas del fuego", y ha puesto como ejemplo el caso de Galicia, que sí puede sancionar a Iberdrola cuando ha actuado de la misma manera en sus embalses gracias a que tiene una normativa que lo permite.

Por ello, ha considerado que el Ejecutivo extremeño "no está a la altura" y "prefiere no levantar la voz ante Iberdrola no vaya a ser que se enfaden".

En esta línea, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha acusado al PSOE impedir que "vengan aquí a informarnos de qué está pasando con el agua que bebemos los extremeños, sobre lo que está pasando con uno de nuestros recursos naturales más valiosos". El portavoz se ha preguntado qué intereses están "ocultos" cuando "no nos dejan investigarlo con su mayoría absoluta".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, Cristina Teniente, se ha preguntado "a quién está tapando" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al impedir que se constituya una comisión de estudio sobre este asunto en el Parlamento.

Ha explicado que la comisión de investigación fue desechada por la Mesa por una cuestión competencial -con los votos de PSOE y PP-, pero ha afirmado también que "sí hay razones y todas las posibilidades reglamentarias para que haya una comisión de estudio que analice desembalses brutales producidos en Extremadura".

Por ello, ha considerado que el PSOE ha vuelto a demostrar que está gobernando con una "mayoría rodillo" y cerrando las posibilidades a la transparencia en una cuestión "vital" para los extremeños.