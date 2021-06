Cerca de 5.600 estudiantes se enfrentan desde mañana a la EBAU en la región

Cerca de 5.600 estudiantes extremeños se enfrentarán desde mañana martes y hasta el jueves,10 de junio, las pruebas de la convocatoria ordinaria de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), que se desarrollarán en 19 sedes distribuidas en diez localidades del territorio regional.

Estas pruebas cuentan con un plazo excepcional para los estudiantes que se encuentren confinados por la covid-19 durante las fechas de los exámenes, según ha informado la comisión organizadora de la EBAU de la Universidad de Extremadura (UEX).

Según la UEX, los estudiantes que se encuentren en confinamiento por el virus podrán examinarse entre los diez días después del último examen de cada convocatoria y antes de la publicación de las calificaciones definitivas.

Como máximo conocerán sus calificaciones el 22 de junio, fecha que les permitirá incluso optar a la reclamación de exámenes, con lo que se pretende "no perjudicar a ningún estudiante a la hora de optar a una plaza universitaria y garantizar la igualdad de oportunidades".

Entre las medidas de protección, tanto para estudiantes como para trabajadores, se aconseja reducir al máximo el número de acompañantes, a los estudiantes se les solicitará el resguardo de la matrícula de la EBAU y es obligatorio el uso mascarilla.

Aunque se permite utilizar hasta el 40 por ciento de aforo de las aulas, desde la UEX se considera que el aforo rondará el 30 por ciento, y se pedirá a los alumnos que ocupen siempre el mismo lugar.

Asimismo, no se permitirá compartir objetos personales ni material, ningún estudiante podrá salir hasta que falten 30 minutos para finalizar la prueba y no estarán permitidas las reuniones en grupo que no respeten la distancia interpersonal, entre otras medidas.

Las sedes serán las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Educación y la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz; las facultades de Derecho y de Filosofía y Letras y la Escuela Politécnica de Cáceres; y el Centro Universitario y los institutos Santa Eulalia y Sáenz de Buruaga de Mérida.

En Almendralejo, las pruebas se realizarán en el Palacio del Vino; en Plasencia, en el Centro Universitario y el Pabellón Polideportivo; en Navalmoral de la Mata, en el IES Zurbarán; y en Don Benito, en FEVAL y el IES Luis Chamizo.

También serán sede de los exámenes el IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena, el Recinto Ferial y el instituto Suárez de Figueroa de Zafra y el instituto Llerena de la localidad pacense del mismo nombre.

Para el desarrollo de las pruebas, la UEX dispondrá de mascarillas adicionales para los alumnos, gel hidroalcohólico y no se dejará pasar a la sede a los acompañantes, salvo que sea necesario por alguna dificultad de movilidad o visión del alumno.